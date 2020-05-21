ثراء جبيل لـ صدى البلد: الدولة بها أموال كثيرة لكنها تهدر على أعمال فنية دون المستوى

عبّرت الفنانة ثراء جبيل ، عن أسفها عن المحتوى الفني الذي يُقدم للمشاهد، بالرغم من توافر الإمكانيات التي تستطيع أن تخلق أعمالا مميزة ومختلفة.





وقالت ثراء جبيل، في تصريح لـ "صدى البلد"، " البلد بها أموال كثيرة لكنها تُهدر على تقديم أعمال دون المستوى، هناك خطأ في المنظومة ككل، فلا بد ألا يعتمد العمل على النجم، بل لابد وأن يكون لدينا أولًا سيناريو جيد، من ثم يقوم المنتج الفني بوظيفته الحقيقية، وهي اختيار مخرج متميز يستطيع أن يقوم بتسكين الأدوار بناءً على الورق، وليس العكس".





أما عن برامج المقالب، فقالت ثراء جبيل " أنا أحبُّ برنامج رامز جلال، لكنني كنتُ أتمنى أنه يكون مقلبًا حقيقيًا، فأنا أحب بشكل عام برامج المقالب، بل أريد أن أقدم برنامج مقالب لأنني شخص يحب عمل المقالب في أصدقائه طوال الوقت".





وأكدت ثراء جبيل "أنا ضد الإهانة، الاستهانة بنعمة ربنا وخلقته لا أحبها، لكن بشكل عام أحب المقالب، ولو عرض علي الظهور بها، سوف أقبل بالطبع".





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