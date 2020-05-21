3 نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة في الصيام

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب مشكلة رائحة الفم الكريهة خلال فترات الصيام فى شهر رمضان، مما يعرض البعض لمواقف محرجة خلال الصيام.





ويرجع سبب رائحة الفم الكريهة خلال فترة الصيام إلى إفراز البكتيريا اللاهوائية وهى تنشأ نتيجة قلة اللعاب والسوائل خلال الصيام.





قدم الدكتور أحمد أبو شعرة لزراعة و تجميل الأسنان، بعض النصائح البسيطة و السهلة التى تساعدك فى التخلص من رائحة الفم الكريهة خلال فترة الصيام، وتتمثل فى ..





- تناول كميات كبيرة من الماء فيما يعادل من 2 إلى 3 أكواب من الماء بعد الإفطار وقبل السحور

- اغسل أسنانك بعد كل وجبه لمدة دقيقتين فذلك يمنع تراكم البكتيريا

- تنظيف اللسان على الأقل مرتين يوميا وذلك لازالة الترسبات فى الاسنان.



