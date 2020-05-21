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منوعات

بـ الحلوى والحناء.. عادات مختلفة في المغرب للاحتفال بـ ليلة القدر.. صور

الخميس 21/مايو/2020 - 05:20 ص
أطفال من المغرب
أطفال من المغرب
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أماني إبراهيم
تعد ليلة القدر من المناسبات الدينية التي لها اهتمام خاص من أهل المغرب بطرق احتفال مختلفة عما تبعه باقي البلاد، من انتظار الليالي الفردية في العشر الأواخر من رمضان للصلاة وقراءة القران والدعاء والتصدق.

نشرت المغربية سلمى عادل تفاصيل الاحتفال بليلة القدر في المغرب، عبر إحدى مجموعات التواصل الإجتماعي قائلة أنه من عادات اوقاليد المغرب في ليلة القدر، الاستحمام بطريقة (الحمام المغربي)، وارتداء زي تقليدي مغربي والذي يكون «قفطان» للنساء، و«جبدور» للرجال.


وبعد صلاة التراويح في اليوم المعتقد أنه ليلة القدر، يتم رسم الحناء على أيدي البنات، وبعدها توزيع الحلوى والفواكه الجافة كالتمر والبرقوق وغيرها، والمكسرات أيضا كالجوز واللوز وعين الجمل، ويتم توزيع الحلوى والمكسرات على كبار السن والصغار في الفترة بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر.

ولا يقتصر الاحتفال بالمأكولات فقط، حيث تخصص كل عائلة مدة حوالي ساعتين من الساعة التاسعة مساءا حتى الساعة الحادية عشر مساءا للاجتماع معا والصلاة والاستغفار.

فضلا عن عادة أخرى وهي تعطير المنازل والشوارع والأزقة بالبخور، والذي يملأ رائحته العطرة كل مكان، وجلسات الذكر للمدح النبوي وذكر الله، حيث قالت مغربية أخرى تدعى دنيا: "وأاصداح السماع والمديح ورائحة البخور الجاوي وعود القماري التي تملأ كل الدروب والازقة والشوارع اقسم بالله ليلة القدر احسن الايام عندي".
بـ الحلوى والحناء.. عادات مختلفة في المغرب للاحتفال بـ ليلة القدر.. صور
بـ الحلوى والحناء.. عادات مختلفة في المغرب للاحتفال بـ ليلة القدر.. صور
بـ الحلوى والحناء.. عادات مختلفة في المغرب للاحتفال بـ ليلة القدر.. صور
بـ الحلوى والحناء.. عادات مختلفة في المغرب للاحتفال بـ ليلة القدر.. صور
بـ الحلوى والحناء.. عادات مختلفة في المغرب للاحتفال بـ ليلة القدر.. صور
بـ الحلوى والحناء.. عادات مختلفة في المغرب للاحتفال بـ ليلة القدر.. صور
بـ الحلوى والحناء.. عادات مختلفة في المغرب للاحتفال بـ ليلة القدر.. صور
بـ الحلوى والحناء.. عادات مختلفة في المغرب للاحتفال بـ ليلة القدر.. صور
بـ الحلوى والحناء.. عادات مختلفة في المغرب للاحتفال بـ ليلة القدر.. صور
بـ الحلوى والحناء.. عادات مختلفة في المغرب للاحتفال بـ ليلة القدر.. صور
بـ الحلوى والحناء.. عادات مختلفة في المغرب للاحتفال بـ ليلة القدر.. صور
بـ الحلوى والحناء.. عادات مختلفة في المغرب للاحتفال بـ ليلة القدر.. صور
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