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سيارات

4 حالات تتوقف فيها الوسادة الهوائية في السيارة عن العمل

الخميس 21/مايو/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
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أماني نوار
الوسائد الهوائية أحد أبرز عوامل الأمان للركاب في السيارة؛ لأنها تعمل على إنقاذ حياة آلاف الأشخاص سنويا في مختلف بلدان العالم.

كما تعمل الوسائد الهوائية عند استشعار وقوع الحادث خلال فترة قصيرة فيه تترواح بين 1 و20 جزءا من الثانية.

وبالرغم من أن الوسائد الهوائية استطاعت بالفعل بأنها تحقق نسبة أمان عالية أثناء قيادة السيارة ولكن يوجد بعض الحالات التي لا تعمل فيها الوسائد الهوائية.

1- تعرض السيارة من الاصطدام من الخلف لا تعمل الوسائد الهوائية فيه لعدم وجود أمر من أي مستشعر بوجود حادث في موقعه.

2- من أوجه القصور أيضا في عمل الوسائد الهوائية هو عند حدوث اي تصادم أثناء الانحراف لا تستطيع المستشعات تحديد مكان التصادم .

3- تعرض السيارة للانقلاب يوقف عمل الوسائد الهوائية  إلا في حالة احتواء السيارة على وسائد هوائية جانبية .
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4- الضغط على الفرامل بقوة يساعد على انخفاص الجزء الامامي للسيارة على المستوى الطبيعي بشدة وهذا الامر يؤدب إلى انتفاخ الوسائد الهوائية 
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