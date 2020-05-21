فرصة تانية الحلقة 27.. طلاق هبة مجدي من محمد دياب

شهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 27 زواج زياد "أحمد مجدي" من ملك "ياسمين صبري"، ولكن اختفاء ابنة مريم "هبة مجدي" كاد يعكر الصفو.

وبعد اكتشاف أن الطفلة بصحبة والدها مدحت "محمد دياب" اتهمت الأم مدحت بخطف ابنته، ولكنه أكد لها أنه أراد فقط أن يقضِي قضاء بعض الوقت معها، وبعد إصرار بالطلاق والتهديد بالخلع، قرر تطليقها بعد الرجوع للقاهرة.