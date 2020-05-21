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فن

فرصة تانية الحلقة 27.. طلاق هبة مجدي من محمد دياب

الخميس 21/مايو/2020 - 07:35 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نبيل العدوى

شهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 27 زواج زياد "أحمد مجدي" من ملك "ياسمين صبري"، ولكن اختفاء ابنة مريم "هبة مجدي" كاد يعكر الصفو.

وبعد اكتشاف أن الطفلة بصحبة والدها مدحت "محمد دياب" اتهمت الأم مدحت بخطف ابنته، ولكنه أكد لها أنه أراد فقط أن يقضِي قضاء بعض الوقت معها، وبعد إصرار بالطلاق والتهديد بالخلع، قرر تطليقها بعد الرجوع للقاهرة.


يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا.

قصة مسلسل فرصة تانية 
ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

فريق عمل مسلسل فرصة تانية 
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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