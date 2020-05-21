شيفروليه chevrolet تقرر خصم 60 ألف جنيه على أسعار ماليبو.. صور





تأتي السيارة شيفروليه ماليبو chevrolet malibu بمحرك 1500 سي سي 4 أسطوانات 160 حصانا، متصل بفتيس أوتوماتيك 6

سرعات يمكنها من التسارع من 0 وحتى 100 كم خلال 9 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم في الساعة، وتستهلك 6 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر. بمحرك 1500 سي سي 4 أسطوانات 160 حصانا، متصل بفتيس أوتوماتيك 6سرعات يمكنها من التسارع من 0 وحتى 100 كم خلال 9 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم في الساعة، وتستهلك 6 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.









وسائل الأمان في شيفرولية ماليبو

تأتي السيارة شيفروليه ماليبو متاحة بـ 6 وسائد هوائية وabs وebs وebd، وكاميرا خلفية للركن، وحساسات ركن أمامية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.



كماليات شيفرولية ماليبو

أمامي وخلفي وعجلة قيادة متعددة المهام ودركسيون جلد ونظام أبل كار بلاي + أندرويد أوتو يتيح لك توصيل الهاتف بطريقة ذكية وبلوتوث - AUX وكرسي السائق كهرباء في 6 وضعيات وذاكرة وكراسي جلد وخاصية تبريد المقاعد الأمامية وفتحة سقف كهرباء وتعديل وضع المرايا أوتوماتيكيا عند الرجوع للخلف ومرايا ضم كهربائية ومقابض من الكروم ومراتيا داخلية ذاتية التعتيم.









سعر شيفروليه ماليبو في مصر



قرر وكيل شيفروليه في مصر طرح خصومات تصل إلى 60 ألف جنيه على سيارتها شيفروليه ماليبو لفترة محدودة بمناسبة عيد الفطر المبارك لتصبح بذلك أفضل قيمة مقابل سعر في فئتها.وتتميز شيفروليه ماليبو بتصميم شبابي أنيق ومساحات داخلية كبيرة ومحرك قوى يمنح السيارة أداءً استثنائيا ومجموعة من وسائل الأمان والحماية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الكماليات التي تمنحك شعورا بالرفاهية.تأتي السيارة شيفروليه ماليبو بزجاج كهربائي أمامي وخلفي بلمسة واحدة وزر تشغيل وإيقاف السيارة وفتحات تكييف خلفية وتكييف مزدوجوتتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة وهي:الفئة الأولى: LS وحصلت على خصم قدره 50 ألف جنيه ليصبح سعرها 339.990 ألف جنيها بدلا من 389.990 ألف جنيه.الفئة الثانية: LT وحصلت على خصم 60 ألف جنيه ليصبح سعرها 359.990 ألف جنيه بدلا من 419.990 ألف جنيه.الفئة الثالثة: LTZ وحصلت على خصم قدره 50 ألف جنيه ليصبح سعرها 399.990 بدلا من 449.990 ألف جنيه.