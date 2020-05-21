AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شيفروليه chevrolet تقرر خصم 60 ألف جنيه على أسعار ماليبو.. صور

الخميس 21/مايو/2020 - 09:02 ص
شيفروليه ماليبو
شيفروليه ماليبو
Advertisements
اشرف عطية
قرر وكيل شيفروليه في مصر طرح خصومات تصل إلى 60 ألف جنيه على سيارتها شيفروليه ماليبو لفترة محدودة بمناسبة عيد الفطر المبارك لتصبح بذلك أفضل قيمة مقابل سعر في فئتها.

وتتميز شيفروليه ماليبو بتصميم شبابي أنيق ومساحات داخلية كبيرة ومحرك قوى يمنح السيارة أداءً استثنائيا ومجموعة من وسائل الأمان والحماية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الكماليات التي تمنحك شعورا بالرفاهية.


تأتي السيارة شيفروليه ماليبو chevrolet malibu  بمحرك 1500 سي سي 4 أسطوانات 160 حصانا، متصل بفتيس أوتوماتيك 6
سرعات يمكنها من التسارع من 0 وحتى 100 كم خلال 9 ثوانٍ، وتصل سرعتها القصوى إلى 210 كم في الساعة، وتستهلك 6 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر.


وسائل الأمان في شيفرولية ماليبو
تأتي السيارة شيفروليه ماليبو متاحة بـ 6 وسائد هوائية وabs وebs وebd، وكاميرا خلفية للركن، وحساسات ركن أمامية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.


كماليات شيفرولية ماليبو
تأتي السيارة شيفروليه ماليبو بزجاج كهربائي أمامي وخلفي بلمسة واحدة وزر تشغيل وإيقاف السيارة وفتحات تكييف خلفية وتكييف مزدوج
أمامي وخلفي وعجلة قيادة متعددة المهام ودركسيون جلد ونظام أبل كار بلاي + أندرويد أوتو يتيح لك توصيل الهاتف بطريقة ذكية وبلوتوث - AUX وكرسي السائق كهرباء في 6 وضعيات وذاكرة وكراسي جلد وخاصية تبريد المقاعد الأمامية وفتحة سقف كهرباء وتعديل وضع المرايا أوتوماتيكيا عند الرجوع للخلف ومرايا ضم كهربائية ومقابض من الكروم ومراتيا داخلية ذاتية التعتيم.


سعر شيفروليه ماليبو في مصر
وتتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة وهي:
الفئة الأولى: LS  وحصلت على خصم قدره 50 ألف جنيه ليصبح سعرها 339.990 ألف جنيها بدلا من 389.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية: LT وحصلت على خصم 60 ألف جنيه ليصبح سعرها 359.990 ألف جنيه بدلا من 419.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: LTZ وحصلت على خصم قدره 50 ألف جنيه ليصبح سعرها 399.990 بدلا من 449.990 ألف جنيه.

شيفروليه chevrolet تقرر خصم 60 ألف جنيه على أسعار ماليبو.. صور
شيفروليه chevrolet تقرر خصم 60 ألف جنيه على أسعار ماليبو.. صور
شيفروليه chevrolet تقرر خصم 60 ألف جنيه على أسعار ماليبو.. صور
شيفروليه chevrolet تقرر خصم 60 ألف جنيه على أسعار ماليبو.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

اسعار السيارات الكوري في مصر .. صور

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر..صور

آخر أسعار شيفروليه بطرازاتها الـ4 في السوق المصرية

حادث مروع يدمر سيارة شيفروليه كورفيت فور استلامها

تعرف على سعر شيفروليه لانوس 2014 في سوق المستعمل

ترشيحاتنا

قرار جديد من مرتضى منصور بخصوص لاعبي الزمالك.. تفاصيل

جومانا مراد: ابني محمد أكثر شخص ظلمته بسبب «خيانة عهد».. شاهد

ترامب: سأتوقف عن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا خلال يومين

«المتحدة» تعرض الاختيار من دون إعلانات اليوم

مع اقتراب النهاية.. أمير كرارة يشارك جمهوره صورة جديدة من مسلسل الاختيار

3 نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة في الصيام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجلد التعبان.. ابنة فيفي عبده في أحدث إطلالة على إنستجرام

شيفروليه chevrolet تقرر خصم 60 ألف جنيه على أسعار ماليبو.. صور

بالبيجامات .. أسما شريف منير وابنتها تخطفان الأنظار فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد