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رياضة

القيعي: كمال درويش كان في مقصورة مباراة القرن بين الأهلي وريال مدريد.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 07:02 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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محمد رشاد
قال عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، إن كمال درويش رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، حضر مباراة القرن بين الأهلي وريال مدريد الإسباني.


وكان الأهلي احتفل بعد تتويجه بجائزة نادي القرن في أفريقيا بمواجهة ريال مدريد الإسباني في ذلك الوقت في أغسطس من عام ٢٠٠١.

وصرح عدلي القيعي عبر قناة النادي الأهلي، قائلا "الأهلي احتفل بلقب نادي القرن بمواجهة ريال مدريد في مباراة تاريخية".

وتابع "لقد تواجدت في المقصورة الرئيسية وتشرفت بالجلوس بجوار رئيس الزمالك في ذلك الوقت كمال درويش".

وسبق واتهم خالد الغندور عبر قناة نادي الزمالك الرسمية كمال درويش بأنه تقاعس ولم يبحث عن حقوق الزمالك في ملف نادي القرن بسبب مصالحه مع حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق.
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