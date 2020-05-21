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تكنولوجيا

كيفية عمل شعار Logo بسهولة على موبايلك.. أفضل التطبيقات لعمل ذلك

الخميس 21/مايو/2020 - 09:01 ص
كيفية عمل شعار Logo
كيفية عمل شعار Logo بسهولة على موبايلك
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قسم التكنولوجيا
يبحث الكثيرون عن تطبيقات ومواقع تمكنهم من تنفيذ الشعار الخاص بهم لوجو أو Logo سواء كان لقناتهم على اليوتيوب أو لصفحاتهم على الفيسبوك أو غيرها من منصات التواصل الإجتماعي الشهيرة، و لأن الشعار يمثل أهمية كبيرة لدي المتابعين فإليك أفضل تطبيقات ومواقع متميزة، تمكنك من تنفيذها على أكمل وجه.

1- تطبيقات أدوبي Adobe 
تعد تطبيقات أدوبي من أفضل التطبيقات التى يمكنك استخدامها فى تنفيذ شعار مناسب لك، وهذه التطبيقات هى Adobe Illustrator و Adobe Capture و Adobe Comp.

ومن أبرز هذه التطبيقات فى عمل الشعارات هو تطبيق Adobe Illustrator، والذي يمكنك من تنفيذ شعار بكل سهولة ويوجد منه إصدارين لجهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الهاتف الذكي مجانًا، ولكن يطلب من تسجيل حساب واشتراك على Creative Cloud لتتمكن من استخدام جميع تطبيقات Adobe الأخري.

2- موقع وتطبيق Canva
هو تطبيق رسومي يمتلك العديد من المميزات التى تمكنك من تصميم شعارات وصور وبوسترات وأشياء أخري كثيرة، ويتيح لك البدء فى تصميم شعار أونلاين عبر موقع الإنترنت أو إستيراد تصميم معين من على جهازك الشخصي والتعديل عليه، بالإضافة إلى إمكانية إضافة عناصر أخري ومنها النصوص والصور على التصميم الخاص بك، حيث يمتلك التطبيق مكتبة تحتوى على 500 خط مختلف لإضافة النصوص ونماذج مختلفة من الشعارات.

3- Font Rush 
يعتبر التطبيق من أفضل الطرق للحصول على مجموعة من الخطوط المميزة والأنيقة التى يمكنك استخدامها للبدء فى تصميم الشعار الخاص بك، حيث يضم عددًا كبيرًا من الخطوط والخلفيات التى يمكنك استخدامها فى مشروعك.

والذي يمنحك الكثير من المميزات الرائعة لتصميم الشعار الخاص بك وبجودات عالية والبرنامج مجاني تمامًا ، حيث يمكنك استخدامه دون الحاجة إلى التسجيل أو إعطاء أية بيانات.

4- Logo Maker Plus 
يعد تطبيق Logo Maker Plus من أفضل تطبيقات لهواتف أندرويد، التى تمكنك من تصميم الشعار الخاص بك باحترافية عالية، ويمتلك مجموعة ضخمة من الرموز والصور والخطوط والفلاتر التى يمكنك استخدامها بشكل مجانى تمامًا.
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