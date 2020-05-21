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أخبار العالم

تسجيل 745 إصابة جديدة و57 وفاة بفيروس كورونا في ألمانيا

الخميس 21/مايو/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مركز روبرت كوخ الألماني، اليوم الخميس، تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في ألمانيا إلى 176752 حالة. 

وقال المعهد في بيان له: "تم تسجيل  57 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 8147 حالة".

وكانت ألمانيا نجحت في السيطرة على سرعة انتشار الفيروس بشكل كبير، حيث رفعت المستشفيات من جاهزيتها في أجهزة التنفس الاصطناعي والغرفة والأسرة المجهزة لحالات كورونا فقط.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وافقت الأسبوع الماضي على تخفيف بعض القيود المفروضة لكبح تفشي كورونا، محذرة في الوقت نفسه من الاستعجال في هذه المسألة لمنع موجة ثانية من الوباء.



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