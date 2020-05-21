وزير التعليم العالى: أقصى عدد حالات كورونا فى مصر 37 ألفا.. ومن المتوقع انتهاؤها يوم 16 /7

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن أرقام عدد إصابات كورونا فى شهر مايو وصلت إلى 14 ألف بنسبة نمو يومى 5.5%.





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وأكد وزير التعليم العالى، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، أنه من المتوقع فى نهاية جائحة كورونا أن تنتهى يوم 16/7، موضحا أن أقصى عدد من حالات كورونا فى مصر سيكون 37 ألف حالة.









وأضاف أنه لا توجد دولة محمية من فيروس كورونا، لافتا إلى وجود دول كثيرة تزداد الإصابات بها كثيرا، وأن مصر تجتهد حتى تصل إلى التنبؤات الصحيحة، مؤكدا أنه بدون الشعب وتعاونه لن تصل مصر إلى نهاية كورونا.





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ويضم مشروع بشائر الخير ٣، قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة ١٠٥ أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ آلاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.