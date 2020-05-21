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وزير التعليم العالى: أقصى عدد حالات كورونا فى مصر 37 ألفا.. ومن المتوقع انتهاؤها يوم 16 /7

الخميس 21/مايو/2020 - 11:00 ص
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن أرقام عدد إصابات كورونا فى شهر مايو وصلت إلى 14 ألف بنسبة نمو يومى 5.5%.

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وأكد وزير التعليم العالى، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، أنه من المتوقع فى نهاية جائحة كورونا أن تنتهى يوم 16/7، موضحا أن أقصى عدد من حالات كورونا فى مصر سيكون 37 ألف حالة.


وأضاف أنه لا توجد دولة محمية من فيروس كورونا، لافتا إلى وجود دول كثيرة تزداد الإصابات بها كثيرا، وأن مصر تجتهد حتى تصل إلى التنبؤات الصحيحة، مؤكدا أنه بدون الشعب وتعاونه لن تصل مصر إلى نهاية كورونا.

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ويضم مشروع بشائر الخير ٣، قسمين؛ القسم الأول، هو منطقة الأهالي، وتم تنفيذها على مساحة ١٠٥ أفدنة؛ تضم ٢٠٠ عمارة سكنية و١٠ آلاف و٦٢٤ وحدة سكنية، ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من ٥٠ ألف مواطن من ذلك المشروع.


ويضم القسم الثاني من المشروع، منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح، بإجمالي مساحات ٣٩ ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على ٣ ادوار وسطح بإجمالي ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى و٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا للمبنين.


وتضم المنطقة الاستثمارية ١٦ بلوكا استثماريا يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع، و١٢ دورا سكنيا بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينها ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ مترا مربعا بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ مترًا مربعًا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.

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