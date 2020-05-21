وزير التعليم العالى: أقصى عدد حالات كورونا فى مصر 37 ألفا.. ومن المتوقع انتهاؤها يوم 16 /7

ويضم القسم الثاني من المشروع، منطقة استثمارية على مساحة ٣٠ فدانا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وعددا من قاعات متعددة الأغراض وعدد من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وسطح، بإجمالي مساحات ٣٩ ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وسطح بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢ ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على ٣ ادوار وسطح بإجمالي ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى و٢٨ ألفا و٧٧٢ مترا للمبنين.
وتضم
المنطقة الاستثمارية ١٦ بلوكا استثماريا يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات
والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع، و١٢ دورا سكنيا بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية
تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينها ٨
قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع و٣ مسطح حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩
مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ مترا مربعا بالواجهة الأمامية أسفل قاعات
الأفراح، و٦٤ مسطحا تجاريا مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ مترًا مربعًا بالواجهة الخلفية
أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.