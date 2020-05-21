خالد عبد الغفار: نأمل عودة الحياة الطبيعية خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن تعليق العمل بالجهات الحكومية، جاء ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، ولا بد من اتباع قواعد الحماية الشخصية.





وأضاف خالد عبد الغفار، اليوم، الخميس، خلال افتتاح الرئيس السيسي لمشروع بشاير3، بمدينة الإسكندرية، أن أكثر ما تأمله الدولة هو عودة الحياة لطبيعيتها خلال الفترة المقبلة.





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، مشروع "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية، والذي يطل على بحيرة كينج مريوط التي تم تطهيرها وتكريكها وإزالة التعديات من عليها لإعادتها لسابق عهدها.





ومن المقرر أن يتابع الرئيس معدلات العمل في بشاير الخير رقم 5 ومدينة الإسكندرية الجديدة.





وحي بشاير الخير 3 مخصص لسكان مناطق: مأوى الصيادين وكوم الملح وفرن الجراية والمفروزة 1 و2 ومثلث السكة الحديد وجزء من نجع العرب، ويضم 11 ألف شقة سكنية تغير حياة 55 ألف نسمة من أهالي الإسكندرية.





وتعد المرحلة الثالثة من مشروع "بشاير الخير" الأكبر من نوعها، حيث تتمكن الإسكندرية من خلالها القضاء على المناطق العشوائية الخطرة.



