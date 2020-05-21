وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر والمفتي بعيد الفطر: أعاده الله بالخير والبركة

وجاء في البرقية: " بمشــاعر ملؤها الإعــزاز والتقديــر يطيــب لــى وهيئـــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف منبرًا للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء المعمورة سائلين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية.. وكـل عــام وفضيلتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كما بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف.





وجاء في البرقية: " يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطًا ولا تقر تفريطًا، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.. وكـل عــام وفضيلتكم بخير".





كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية .



