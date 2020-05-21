منة فضالي تعلق على مشاركتها في مسلسل لما كنا صغيرين شاهد

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





"هاله من مسلسل لما كنا صغيرين شكرا للجميع و سعيده اني كنت ضمن هذا العمل المحترم".





ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

قمر يا منة، منورة، ربنا يحميكي، ربنا يوفقك ومن نجاح لنجاح.





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مسلسل "لما كنا صغيرين" ، وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎





"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "ارت ميكرز "أحمد عبد العاطى، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على.





يذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2 " والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020، فيما تستعد أيضا لمسلسلها القادم مع النجم عمرو عبدالجليل وهو مسلسل "رحيل".