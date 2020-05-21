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قلق وحيرة بين دارسي التعليم المدمج بالقاهرة.. الطلاب: نطالب بتحديد مواعيد الامتحانات ونظامها بعد إلغاء موعد شهر يوليو.. والمركز: ننتظر قرار الجامعة

الخميس 21/مايو/2020 - 04:29 م
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
  • قلق بين طلاب التعليم المدمج بسبب نظام وموعد الامتحانات
  • جامعة القاهرة: دراسة طريقة وموعد امتحانات عقب عيد الفطر


أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موعد امتحانات طلاب الفرق النهائية، وذلك في أول يوليو المقبل لطلاب الجامعات والمعاهد، وهو الموعد المحدد سابقا لامتحانات طلاب مركز التعليم المدمج، وهو ما دفع الكثير منهم للتساؤل عن مصير امتحاناتهم وطريقة وشكل الامتحان.


وقالت دعاء حلمي، الطالبة بالترم الخامس من دبلومة الطفولة المبكرة بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إن الدراسة بدأت في المركز منذ أول أبريل، ويتم رفع المحاضرات أونلاين عن طريق موقع الكلية وقناة "يوتيوب" الخاصة بها.


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وأضافت أنه من المفترض على الكلية حاليا بعد أن أعلنت مواعيد امتحانات الفرق النهائية والدراسات العليا، أن تحدد لهم موعد وشكل الامتحانات، لافتة إلى أن الظروف الحالية من تفشي فيروس كورونا توجب عليهم أن يتم طمأنتهم.



في السياق نفسه، قالت سماح عبد الجواد، الطالبة بدبلومة الآداب بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة: "يجب أن نعرف طريقة وشكل الامتحان حتى نستعد كباقي زملائنا". 

 


وأضافت أن معرفتهم بنظام الامتحان وهل هو بنظام البحث أو النظام التقليدي، يقلل من مخاوفهم ويساعدهم على المذاكرة، موضحة أن الوضع الحالي من انتشار فيروس كورونا لا يحتاج لمزيد من الضغط النفسي.


في السياق ذاته، قال أحمد إبراهيم، الطالب بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إنه يريد أن يعرف موعد الامتحانات وهل سيكون عبارة عن؛ رسالة بحثية أم امتحان تحريري، أو بابل شيت، لافتًا إلى أنه يعمل خارج مصر ويريد أن ينظم أموره.


وأضاف  أنه يجب مراعاة الطلاب الموجودين بالخارج، ويتم استثناؤهم ووضعهم في الاعتبار عن وضع الامتحانات، بسب ظروف توقف حركة الطيران، وصعوبة حضورهم الامتحانات في تلك الظروف.


من جانبها، قالت مها عمر، مدير العلاقات العامة بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إن الجامعة لم تستقر بعد على قرار بخصوص امتحانات التعليم المدمج، موضحة أن الموعد المحدد سلفا كان في شهر يوليو المقبل، ولكن مع ظروف انتشار فيروس كورونا، أصبح الموعد خاصا بطلاب الفرق النهائية لطلاب انتظامي بالجامعة.


وأضافت "عمر"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن مواعيد الامتحانات تحددها الجامعة، لتوفير قاعات الامتحانات، بالإضافة لاختيار شكل الامتحان، وهل سيتم تطبيق التقييم بالرسائل البحثية أسوة بطلاب فرق النقل بالجامعة من عدمه.


وأشارت مدير العلاقات العامة بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، إلى أنه من المتوقع أن توضح الرؤية بخصوص الامتحانات بعد إجازة عيد الفطر، موضحة احتمالية تنظيم المقابلة مع المتقدمين الجدد للدراسة بالمركز في 30 مايو الجاري.

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