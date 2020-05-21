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حوادث

تأجيل محاكمة صيدلي لاتهامه بالاتجار في الترامادول والأدوية منتهية الصلاحية

الخميس 21/مايو/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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رامي المهدي
أجلت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، و بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى يمانى محاكمة صيدلي لاتهامه بحيازة أدوية منتهية الصلاحية و الاتجار في الترامادول بحلوان إلى جلسة 3 يونيو المقبل.

وأسندت النيابة للمتهم  أنه  أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر " الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا حال استغلاله مقتضيات عمله كصيدلي، كما أحرز بقصد الاتجار مادة "البريجيالين" والتي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة واستغلال وظيفته كصيدلي، كما عرض للبيع أدوية منتهية الصلاحية مع علمه بذلك وسلع مجهولة المصدر "أدوية" وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، كما حال كونه صيدلي صرف المواد المخدرة محل الاتهام دون تذكرة طبية.

وأوضحت التحقيقات  بأنه بناء على شكوى تتضمن قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة انتقلت قوة أمنية وبتفتيش الصيدلية عثر على أدوية منتهية الصلاحية و أقراص مخدرة لجوهر الترامادول.
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