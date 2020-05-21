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ملفات

السيسى يزف بشرى للمصريين بشأن كورونا.. ويؤكد: طريقة تعاملنا الفيصل في المواجهة.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 02:16 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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آيات أحمد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المعدلات الحالية لأعداد الإصابة بفيروس كورونا طبيعية فى مصر مقارنة بدول كثيرة، لافتا إلى أن مواجهة فيروس كورونا تعتمد بالأساس على تصرفاتنا، وتعتمد أيضا على طريقة تعامل المصريين ومقاومته باتباع جميع الإجراءات الاحترازية ضد هذا الفيروس.


وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الاهتمام بالرياضة وتناول الأطعمة الصحية، وهما سلاحان أيضا يزيدان المناعة ضد فيروس كورونا، موضحًا أن الدولة المصرية منذ بداية انتشار فيروس كورونا عملت على طمأنة المواطن المصرى من خلال المنظومة الصحية والأطقم الطبية وإرشادات التوعية لمواجهة هذا الفيروس.


جاء ذلك خلال كلمته أثناء فعاليات افتتاح مشروع بشائر الخير 3، بمحافظة الإسكندرية.


ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية للأطباء والأطقم الطبية، قائلًا: "عايز أوجه الشكر للأطقم الطبية والأطباء، لأنهم متحملين العبء والضغط كله فى ظل مواجهة فيروس كورونا، وأحييهم على جهودهم".




وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "الأطقم الطبية تتعامل بجدارة مع فيروس كورونا وأوجه لهم الشكر والتقدير على كل ما يقدمونه من جهد، ولا يوجد وقت لمناقشة مشكلات التكلييف الآن"، وتابع: "إننا نتعامل مع فيروس كورونا وباقى الأزمات الصحية وارتفاع الإصابات بالفيروس كأنه تطور طبيعى فى تلك الفترة".


ونصح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بممارسة الرياضة لتقوية مناعتهم فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن ممارسة الرياضة ستعمل على تقوية المناعة، بالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، ووعي المواطنين سيساعدنا على السير فى المسار الصحي والتصدي لانتشار فيروس كورونا فى مصر.


وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى: "من فضلكم حاولنا أن لا نثير خوفكم من بداية الأزمة وأن نجعل الموضوع فى حضن وزارة الصحة، والأطقم الطبية هم من يتحملون الضغط والوضع كله، ونقلنا الموضوع برفق لكى لا نثير الفزع".


وتابع الرئيس: "خلوا بالكم معانا.. فى ناس قاعدة ليل ونهار فى المواجهة لفيروس كورونا وعلينا أن نتوخى الحذر لتخفيف العبء عن الأطقم الطبية".


وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تصور وزير الإسكان الخاص بمشروعات إسكندرية، وبعض المناطق المختلقة ليس تصور عشرين أو ثلاثين عامًا.

واستطرد:  "مش عاوزين نبالغ في موضوع كورونا"، مؤكدًا استمرار العمل في مشروعات التنمية أثناء عمليات مكافحة الوباء.

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