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رياضة

كشف حساب.. أمين صندوق جمعية المحترفين: صرفنا 53 شيكا دعما لأندية المظاليم

الخميس 21/مايو/2020 - 02:18 م
صلاح عبدالفتاح
صلاح عبدالفتاح
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يسرى غازى - عبدالله هشام
كشف صلاح عبدالفتاح أمين صندوق جمعية اللاعبين المحترفين عن تبرعات قامت بها الجمعية برئاسة مجدى عبدالغني مؤخرا لصالح أندية المظاليم فى الدرجة الثانية والثالثة لمواجهة أزمة توقف النشاط الرياضى بسبب أزمة فيروس كورونا.
وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن عن عودة التدريبات بشكل جزئي منتصف يونيو القادم.

قال أمين صندوق جمعية اللاعبين المحترفين فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الجمعية قامت بصرف مليون جنيه للاندية فى القسم الثاني والثالث وصرفنا ٥٣ شيكا للأندية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

أشار إلى أن الجمعية تبرعت أيضا بـ ١٥٠ ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولى لجمعية اللاعبين المحترفين "فيفبرو" موضحا أن ذلك يعتبر من أبرز واجبات الجمعية فى الدعم المجتمعي.

يذكر أن مصدرا داخل الجبلاية قال لـ "صدى البلد" إنه سيتم تطبيق النموذج الألماني الذي تم اتباعه فى تدريبات ومباريات الدوري الألماني (البوندسليجا)، من الاشتراطات الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا داخل الملاعب.

وأضاف: "قبل خوض التدريبات للأندية بشكل عملى، سيتم إجراء الكشوفات والفحوصات الطبية على لاعبى الدورى الممتاز، تحت إشراف اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان الاطمئنان على سلامة لاعبي البطولة المحلية".

وتابع: "التدريبات بشكل جزئي تعني الجرعات التدريبية، ستكون بالتدريج ومنقسمين على حسب كل لعبة، مش كل الألعاب زي بعض، خاصة الألعاب الجماعية وأن الفريق الأساس سيؤدي مرانه مع المدير الفني في وقت، والفريق الاحتياطي مع المساعد في وقت آخر".

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