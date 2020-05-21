إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 4 مراكز بـ كفر الشيخ .. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، حملات إزالة التعديات خلال فترة حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





ومن جانبه، أشرف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على إزالة حالة تعدٍ علي الأرض الزراعية علي مساحة 120 مترًا، عبارة عن قواعد وسملات خرسانية بزمام جمعية قبيبة إصلاح زراعي، بمنطقة الصالحية، التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح، وتمت الإزالة ورد الشيء لأصله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، إزالة التعديات علي أملاك الدولة بشوارع قرية الحمراوي، وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بقرية اسحاقة، والخادمية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.





وباشر، علي سلامة رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقري ميت الديبة، والمنشأة الصغري، ونشرت، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.





وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة إزالة حالتي تعدٍ علي الأراضي الزراعية بقرية التفتيش، الأولي بمساحة 60 مترًا بالعمار التابعة لقرية التفتيش، والثانية علي مساحة 9 أمتار بقرية أبو العزايم، وتمت الإزالة كاملة حتي سطح الارض، ورد الشيء لأصله لجميع الحالات.





وشدد محافظ كفر الشيخ، على المرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للقضاء العسكري، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.



