بعد 60 يوما من الحظر..ماذا قدمت وزارة الزراعة للمصريين؟

ستون يوما، مرت على مصر، في فترة هي الأصعب في تاريخ الأمة، بسبب مجابهة الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن أصاب العالم أجمع، وتسبب في وفيات وصلت إلى أكثر من 200 ألف مواطن، و4 ملايين إصابة، مما أصاب العالم بحالة من حالات الهلع،أدت إلى ركود اقتصادي لم تشهده البشرية من قبل.
فبعد أن قضى فيروس كورونا علي اقتصاد بعض الدول بسبب تطبيق الحظر الكامل فيها، كانت لمصر تجربة فريدة في التعامل مع الفيروس، مما ساهم في حماية مواطنيها من خلال حظر جزئي مع الاهتمام باقتصاد البلاد لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن الدولة بالكاد أعادت بناء اقتصادها من جديد علي يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولمواجهة فيروس كورونا في مصر، أصدر رئيس الوزراء قرار بفرض حظر الحركة، مع عمل كل الوزارات والقطاعات الخدمية، بكامل طاقتها، لمواجهة فيروس كورونا، وكان لوزارة الزراعة دور كبير في المساهمة لتخفيف العبئ على المواطنين، حيث قامت وزارة الزراعة لتوفيرها الأمن الغذائي والمنتجات التى يحتاجها المواطنين.
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ويرصد موقع صدى البلد من خلال التقرير التالي، أبرز ماقامت به وزارة الزراعة خلال الستين يوما الماضية، لتوفير السلع والمواد الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، والمساهمة في عملية تطهير وتعقيم مؤسسات الدولة.
تطهير مؤسسات الدولة مجانا
تقوم وزارة الزراعة يومياً بعملية تطهير وتعقيم للعديد من المؤسسات، حيث يتلقى وزير الزراعة يوميا تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس قطاع الخدمات البيطرية بعدد الأماكن التى يتم تعقيمها وتطهيرها على مستوى المحافظات والتى وصل عددها حتى الآن لأكثر من ٩٠ ألف منشأة.
تبرع الوزارة بـ ١٠ ملايين جنيها لمواجهة كورونا
أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تبرع التعاونيات الزراعية بمبلغ عشرة ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر 037037 حساب مواجهة الكوارث والأزمات، وذلك للمساهمة في دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.
مد فترة التراخيص
قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى استمرار العمل بالتراخيص الصادرة عن قطاعات الوزارة لجميع الأنشطة الزراعية والحيوانية والتي انتهت مدتها خلال فترة الحظر، ووجه وزير الزراعة" بتسخير جميع معدات الوزارة مجانا لتطهير المنشآت الحكومية في المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لجميع أجهزة الدولة بالتعاون في مكافحة فيروس كورونا.
وأكد محمد القرش المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة لـ "صدى البلد" أنه تم مد فترة التراخيص تجنبا للإزدحام وتسهيلا على المواطنين.
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تسهيل تصدير المنتجات الزراعية المصرية
لمواجهة أزمة فيروس كورونا، عقد السيد قصير ، وزير الزراعة اجتماعا مع مجموعة من المصدرين المصريين بحضور رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب لبحث مدى استفادة المنتجين الزراعيين وأصحاب الأنشطة الإنتاجية الزراعية من مبادرات البنك المركزى المصرى، وأيضا لبحث تداعيات فيروس كورونا على النشاط الزراعي والصادرات وآليات تخطى المرحلة الحالية والقادمة.
وأضاف "القرش" بالنسبة لعمليات التصدير فلن تتوقف وتزيد خلال الفترة القادمة للدفع بعجلة الإنتاج ، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه كافة أنواع الدعم لقطاع التصدير والأمن الغذائي.
تشديد الرقابة على الاستيراد والمنتجات بالأسواق
فيما أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الوزارة وافقت على استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين، و55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة، و19 ألف طن كبد وكلاوي، وكل هذه الكميات بالإضافة إلى الناتج المحلى سوف تكفى احتياجات المواطنين حتى بعد عيد الأضحى المبارك.
وأوضح متحدث وزارة الزراعة أن هناك رقابة مشددة علي فحص العينات من الدواجن واللحوم والأسماك للتأكد من سلامتها وخلوها من فيروس كورونا ومن جميع الأمراض، إضافة إلي تكثيف عمليات التفتيش بالأسواق والمتاجر.
توفير منافذ متحركة وثابتة لتوفير المنتجات
أعلن محمد القرش متحدث وزارة الزراعة إنه هناك ٤٠٠ منفذ على مستوى الجمهورية لتوصيل المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تم الدفع بمنافذ متحركة لتصل إلي الأماكن المتطرفة والمفروض عليها الحظر.
وأضاف "القرش" لـ "صدى البلد"، أنه تم توجيه قطاع الإنتاج إلي العمل بأقصى طاقته من أجل تحسين الأمن الغذائى ، مؤكدا علي استمرار توفير المحاصيل الاستراتيجية لأشهر قادمة رغم أزمة كورونا.
الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء
وأشار متحدث وزارة الزراعة إلى أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الإلتزام بالكمامات للعاملين، وكذلك الالتزام بعمليات التعقيم والتطهير ، إضافة إلي أن وضع غرف التعقيم علي جميع مؤسسات الوزارة.
وأوضح أن هناك رقابة مشددة علي فحص العينات من الدواجن واللحوم والأسماك للتأكد من سلامتها وخلوها من فيروس كورونا ومن جميع الأمراض، إضافة إلي تكثيف عمليات التفتيش بالأسواق والمتاجر.