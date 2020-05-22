بعد 60 يوما من الحظر..ماذا قدمت وزارة الزراعة للمصريين؟

تطهير مؤسسات الدولة مجانا

وأكد محمد القرش المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة لـ "صدى البلد" أنه تم مد فترة التراخيص تجنبا للإزدحام وتسهيلا على المواطنين.

وأكد محمد القرش المتحدث الرسمي بإسم وزارة الزراعة لـ "صدى البلد" أنه تم مد فترة التراخيص تجنبا للإزدحام وتسهيلا على المواطنين.

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى استمرار العمل بالتراخيص الصادرة عن قطاعات الوزارة لجميع الأنشطة الزراعية والحيوانية والتي انتهت مدتها خلال فترة الحظر، ووجه وزير الزراعة" بتسخير جميع معدات الوزارة مجانا لتطهير المنشآت الحكومية في المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لجميع أجهزة الدولة بالتعاون في مكافحة فيروس كورونا.

قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى استمرار العمل بالتراخيص الصادرة عن قطاعات الوزارة لجميع الأنشطة الزراعية والحيوانية والتي انتهت مدتها خلال فترة الحظر، ووجه وزير الزراعة" بتسخير جميع معدات الوزارة مجانا لتطهير المنشآت الحكومية في المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لجميع أجهزة الدولة بالتعاون في مكافحة فيروس كورونا.

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تبرع التعاونيات الزراعية بمبلغ عشرة ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر 037037 حساب مواجهة الكوارث والأزمات، وذلك للمساهمة في دعم جهود الدولة في مكافحة

يوميا تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس قطاع الخدمات البيطرية بعدد الأماكن التى يتم تعقيمها وتطهيرها على مستوى المحافظات والتى وصل عددها حتى الآن لأكثر من ٩٠ ألف منشأة.

تقوم وزارة الزراعة يومياً بعملية تطهير وتعقيم للعديد من المؤسسات، حيث يتلقى

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لمواجهة أزمة فيروس كورونا، عقد السيد قصير ، وزير الزراعة اجتماعا مع مجموعة من المصدرين المصريين بحضور رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب لبحث مدى استفادة المنتجين الزراعيين وأصحاب الأنشطة الإنتاجية الزراعية من مبادرات البنك المركزى المصرى، وأيضا لبحث تداعيات فيروس كورونا على النشاط الزراعي والصادرات وآليات تخطى المرحلة الحالية والقادمة.

لمواجهة أزمة فيروس كورونا، عقد السيد قصير ، وزير الزراعة اجتماعا مع مجموعة من المصدرين المصريين بحضور رئيس لجنة الزراعة في مجلس النواب لبحث مدى استفادة المنتجين الزراعيين وأصحاب الأنشطة الإنتاجية الزراعية من مبادرات البنك المركزى المصرى، وأيضا لبحث تداعيات فيروس كورونا على النشاط الزراعي والصادرات وآليات تخطى المرحلة الحالية والقادمة.







تشديد الرقابة على الاستيراد والمنتجات بالأسواق

فيما أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الوزارة وافقت على استيراد 141 ألف رأس عجول تسمين، و55 ألف طن لحوم حمراء مجمدة ومبردة، و19 ألف طن كبد وكلاوي، وكل هذه الكميات بالإضافة إلى الناتج المحلى سوف تكفى احتياجات المواطنين حتى بعد عيد الأضحى المبارك.













وأوضح متحدث وزارة الزراعة أن هناك رقابة مشددة علي فحص العينات من الدواجن واللحوم والأسماك للتأكد من سلامتها وخلوها من فيروس كورونا ومن جميع الأمراض، إضافة إلي تكثيف عمليات التفتيش بالأسواق والمتاجر.







توفير منافذ متحركة وثابتة لتوفير المنتجات

أعلن محمد القرش متحدث وزارة الزراعة إنه هناك ٤٠٠ منفذ على مستوى الجمهورية لتوصيل المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تم الدفع بمنافذ متحركة لتصل إلي الأماكن المتطرفة والمفروض عليها الحظر.













وأضاف "القرش" لـ "صدى البلد"، أنه تم توجيه قطاع الإنتاج إلي العمل بأقصى طاقته من أجل تحسين الأمن الغذائى ، مؤكدا علي استمرار توفير المحاصيل الاستراتيجية لأشهر قادمة رغم أزمة كورونا.







الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء

وأشار متحدث وزارة الزراعة إلى أن هناك تعليمات مشددة بضرورة الإلتزام بالكمامات للعاملين، وكذلك الالتزام بعمليات التعقيم والتطهير ، إضافة إلي أن وضع غرف التعقيم علي جميع مؤسسات الوزارة.