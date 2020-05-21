أهم الأخبار .. السيسي: 10 آلاف مخالفة تعني 10 آلاف شخص مذنب يجب إحالته للنيابة.. ترامب يتوقف عن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير ..





جندي كوماندوز سابق وابنه.. اعتقال شخصين ساهما في تهريب كارلوس غصن





ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن السلطات الأمريكية اعتقلت أمس جنديًا سابقًا بالقوات الخاصة الأمريكية وابنه، بتهمة مساعدة الرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن على الهروب من اليابان.للمزيد اضغط هنا





ترامب: سأتوقف عن استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كورونا خلال يومين





أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أمس، الأربعاء، أن البرنامج العلاجي الذي كان يستخدمه لتجربة نجاح عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا سينتهي خلال يوم أو اثنين. .للمزيد اضغط هنا





الرئيس السيسي: 10 آلاف مخالفة تعني 10 آلاف شخص مذنب يجب إحالته للنيابة.. فيديو





شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة احترام القانون قائلا: "مش أنا بس اللي هحترم القانون، كلنا نحترم القانون"، موضحا أن 10 آلاف مخالفة قانونية، تعني 10 شخص مخالف يجب إحالته للنيابة..للمزيد اضغط هنا





الدولار يرتفع بسبب التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين





سجل الدولار ارتفاعًا اليوم، الخميس، بعد أن تضررت المعنويات جراء توتر بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات اقتصادية ضعيفة في أوروبا، وذلك بعد أن ارتفعت وول ستريت أمس بعد التعافي الاقتصادي السريع وعمليات التحفيز..للمزيد اضغط هنا





البرازيل تسجل 19951 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد..للمزيد اضغط هنا





مطرب شعبي شهير.. تعرف على ضيف رامز مجنون رسمي اليوم





أعلنت إدارة قناة "MBC مصر" عن اسم ضيف حلقة اليوم الخميس ببرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض عبر شاشتها..للمزيد اضغط هنا





فتاة التيك توك.. تجديد حبس اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا"





قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس اليوتيوبر حنين حسام المعروفة بفتاة التيك توك 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها لاتهامها بالاعتداء على مبادئ..للمزيد اضغط هنا





اِبعد يا كورونا بلاش قرف.. مسعف العباسية يروي تفاصيل الاعتداء والتنمر عليه | شاهد





أبعد يا كورونا بلاش قرف واتكلم من بعيد الجو حر ومش ناقصينك .. بهذه الكلمات بدأ المسعف محمود لطفى المعتدى عليه من قبل شخصين خلال تأدية عمله بمنطقة العباسية..للمزيد اضغط هنا



