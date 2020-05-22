صحة النواب: الرئيس السيسي يعطى لكل صاحب حق حقه ويقدره

قال الدكتور مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أننا منذ بداية الأزمة التى إجتاحت دول العالم ومنها مصر بالطبع نري الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية يديرون الأزمة بإحترافية شديدة ومتابعة لحظية للموقف وتطوراته.





وأضاف مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أن الرئيس يدرك جيدا دور الأطباء والجهود التى يبذلونها من أجل العناية بالمرضي والمصابين بفيروس كورونا وبالتالى ، الرئيس حريص دائما على توجيه الشكر لهم وهذا يدل على أنه ممتن من دور الأطباء وهى لفتة طيبة عودنا عليها الرئيس السيسي أنه يعطى لكل صاحب حق حقه ويقدره.





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مؤكدا على أن جميع الأطباء القدامي وحديثي التخرج يقفون جميعا صفا واحد مع الدوله فى أزمتها الحالية التى تمر بها ، مشيرا إلى أننا سوف نسمع فى القريب العاجل عن زوال تلك الغمة بفضل الله وبفضل جهود أطباء مصر العظماء الشرفاء.





وكان قد أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدور الأطقم الطبية والأطباء فى مواجهة فيروس كورونا، وعلاج المرضى فى المستشفيات، مؤكدًا أن الأطقم الطبية تتعامل بجدارة مع فيروس كورونا وأوجه لهم الشكر والتقدير على كل ما يقدمونه من جهد".





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى منذ قليل: أنا عارف انهم بيتكلموا عن مشاكل التكليف، ولكن لا يوجد وقت لمناقشة مشكلات التكليف الآن".





ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسى تحية للأطباء والأطقم الطبية، قائلًا: "عايز أوجه الشكر للأطقم الطبية والأطباء، لأنهم متحملون العبء والضغط كله فى ظل مواجهة فيروس كورونا، وأحييهم على جهودهم".





وتابع: "إننا نتعامل مع فيروس كورونا وباقى الأزمات الصحية وارتفاع الإصابات بالفيروس كأنه تطور طبيعى فى تلك الفترة".





ونصح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المصريين بممارسة الرياضة لتقوية مناعتهم فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.





ووأكد أن ممارسة الرياضة ستعمل على تقوية المناعة، بالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، ووعي المواطنين سيساعدنا على السير فى المسار الصحي والتصدي لانتشار فيروس كورونا فى مصر.