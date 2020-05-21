أطمئنوا ولكن أحذروا .. السيسي: مصر مستعدة للتعامل مع كورونا والأمراض الأخري

وأشار إلى أن هناك نقطة كبيرة وهامة فيما يختص بمواجهة فيروس كورونا، وهي الرياضة والأطعمة، وهما سلاحان أيضا يزيدان المناعة ضد فيروس كورونا، متابعا : "إننا نتعامل مع فيروس كورونا وباقى الأزمات الصحية وارتفاع الإصابات بالفيروس كأنه تطور طبيعى فى تلك الفترة".





وأكد أن الدولة المصرية منذ بداية انتشار فيروس كورونا عملت على طمأنة المواطن المصرى من خلال المنظومة الصحية والأطقم الطبية وإرشادات التوعية لمواجهة هذا الفيروس.





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تحية للأطباء والأطقم الطبية، قائلًا: "عايز أوجه الشكر للأطقم الطبية والأطباء، لأنهم متحملين العبء والضغط كله فى ظل مواجهة فيروس كورونا ، وأحييهم على جهودهم".



