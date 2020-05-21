أطمئنوا ولكن أحذروا .. السيسي: مصر مستعدة للتعامل مع كورونا والأمراض الأخري

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي
، إن الدولة المصرية على استعداد للتعامل مع كورونا بالتوازي مع الأمراض الأخرى، مضيفا : «أقول للمصريين اطمئنوا ولكن أحذروا».
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي،
خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشاير الخير ٣" بمدينة الإسكندرية، أن
الموضع يدار بشكل علمي واحترافي ومهني بشكل كبير إدارة أزمة وإدارة دولة، موضحا أن عدد الاسرة واجهزة التنفس الصناعي متوفرة ولدينا قدرات للمواجهة في ازمة كورونا تستخدم مع الأمراض الأخرى.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المعدلات الحالية لفيروس كورونا طبيعية فى مصر مقارنة بدول كثيرة، لافتا إلى أن مواجهة فيروكورونا تعتمد بالأساس على تصرفاتنا، وتعتمد
أيضا على طريقة تعامل المصريين ومقاومته باتباع جميع الإجراءات
الاحترازية ضد هذا الفيروس.
وأشار إلى أن هناك نقطة كبيرة وهامة فيما يختص بمواجهة فيروس كورونا، وهي الرياضة والأطعمة، وهما سلاحان أيضا يزيدان المناعة ضد فيروس كورونا، متابعا : "إننا نتعامل مع فيروس كورونا وباقى الأزمات الصحية وارتفاع الإصابات بالفيروس كأنه تطور طبيعى فى تلك الفترة".
وأكد أن الدولة المصرية منذ بداية انتشار فيروس كورونا عملت على طمأنة المواطن المصرى من خلال المنظومة الصحية والأطقم الطبية وإرشادات التوعية لمواجهة هذا الفيروس.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية للأطباء والأطقم الطبية، قائلًا: "عايز أوجه الشكر للأطقم الطبية والأطباء، لأنهم متحملين العبء والضغط كله فى ظل مواجهة فيروس كورونا، وأحييهم على جهودهم".
وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى منذ قليل: "الأطقم الطبية تتعامل بجدارة مع فيروس كورونا وأوجه لهم الشكر والتقدير على كل ما يقدمونه من جهد، ولا يوجد وقت لمناقشة مشكلات التكلييف الآن".
نصح الرئيس عبد الفتاح السيسي
، المصريين بممارسة الرياضة لتقوية مناعتهم فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا
، موضحا أن ممارسة الرياضة ستعمل على تقوية المناعة،
بالإضافة إلى تناول الطعام
الصحي،
ووعي المواطنين سيساعدنا على السير فى المسار الصحي
والتصدي لانتشار فيروس كورونا فى مصر.
وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي
على اتباع طرق الوقاية من فيروس كورونا خلال افتتاحه لمشروع بشائر الخير ٣ بمحافظة الإسكندرية.
وارتدى الرئيس السيسي
الكمامة، كما لم يصافح بالأيدي كبار الدولة، حيث التزم جميع الحاضرين بالإجراءات الاحترازية بالتباعد والمسافات بينهم.