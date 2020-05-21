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فن

2 في الصندوق الحلقة 31: بيومي فؤاد يرفض زواج شوقة وزيكا من نونا وكراميلا

الخميس 21/مايو/2020 - 08:09 م
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت الحلقة 31 من مسلسل " اتنين فى الصندوق " لـ حمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة "mbc مصر".

وتضمنت الحلقة طرد زعيم ممادوا "بيومى فؤاد" ل اهل كراميلا ونونا من السفارة وسادت حالة من الحزن في قلوب حبيبات شوقي وزكي.

ويقرر زعيم ممادوا طلاق إحدى زوجاته للتزوج من سونيا الراقصة ـوشوقي وزكي" حمدى المرغنى واوس اوس"  في ضيافة بدير الصحفي ويطلب منهم عدم اتباع اوامر والدهم وعدم ترك نونا وكراميلا.

ويطلب دوعكي "صلاح عبدالله " ورسمية " انتصار" من زعيم ممادوا الموافقة على زواج أولاده.

"2 في الصندوق" يشارك في موسم رمضان 2020 ويعرض على قناة "إم بي سي مصر"، ويشارك فيه كل من حمدي الميرغني، و"أوس أوس" وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى. 

ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.
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