2 في الصندوق الحلقة 31: بيومي فؤاد يرفض زواج شوقة وزيكا من نونا وكراميلا

عُرضت الحلقة 31 من مسلسل " اتنين فى الصندوق " لـ حمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة "mbc مصر".





وتضمنت الحلقة طرد زعيم ممادوا "بيومى فؤاد" ل اهل كراميلا ونونا من السفارة وسادت حالة من الحزن في قلوب حبيبات شوقي وزكي.