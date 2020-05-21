في يوم زفافها.. عروس تجد نفسها في منافسة مع والدتها على لقب "صاحبة أجمل فستان زفاف"

كشفت عروس مؤخرًا عن صدمتها بعد اكتشافها أن والدتها قررت ارتداء فستان أبيض خلال حفل زفافها، لتجد نفسها بذلك في منافسة معها على لقب "صاحبة أجمل فستان زفاف"، خاصة وأن الفستان الذي اختارته والدتها كان يبدو، في رأيها، ملائمًا أكثر لحفل الزفاف من فستانها.





وأكدت العروس "جين لو"، المقيمة في مدينة "سيدني" الأسترالية، أنها لم تعلم بأن والدتها كانت تنوي ارتداء فستان أبيض اللون سوى في صباح يوم الزفاف ، ووثقت رد فعلها بعد اكتشاف هذه المفاجأة عبر لقطات مصورة شاركتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.









ووفقًا لما جاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العروس تعمل مديرة تنفيذية لإحدى العلامات التجارية في مجال الأزياء، وقد اختارت فستان زفافها من الماركة الخاصة بها.





ولم تكن العروس، البالغة من العمر 33 عامًا، تصدق عينيها عندما ألقت نظرة على فستان والدتها وبدت مندهشة، حيث أوضحت أنها اختارت إطلالة بسيطة جدًا، في حين أن فستان والدتها بدا أكثر أناقة وملائمة للزفاف من ذلك الذي اختارته هي، وقد بدت والدتها وكأنها العروس بإطلالتها المبهجة.





ولاقت اللقطات التي توثق رد فعلها تفاعلًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت مشاركتها بشكل واسع، كما تداولت عدة مواقع ترفيهية تفاصيل القصة، وأشار العديد من الرواد إلى أن العروس بدت وكأنها "ضيفة" في حفل زفافها، في حين شاركت بعض السيدات تجارب مماثلة تعرضن لها خلال حفلات زفافهن.







