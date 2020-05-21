رمضان عبدالرازق: مروجو الشائعات والإرهابيون ملعونون بنص القرآن

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قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشائعات موجودة منذ عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ونزول القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه فى حال وجود السوشيال ميديا فى ذاك الزمان لم يكن يختلف الأمر كثيرا.





وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "أنا بقول لأي مسئول فى البلد، النبى محمد صلى الله عليه وسلم، طالته الأخبار الكاذبة، ولو صاحب المرء جبريل، لم يسلم العرض من قال وقيل".

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، أن مروجي الشائعات والإرهابيين ملعونون بنص قرآني، مستشهدا بقول الله تعالى: ( لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا).وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن المرجفين هم مروجوا الشائعات، متابعًا:" أي شخص يروج شائعة أو يشير بوست لا أساس ولا صحة له له يعتبر "مرجف".