AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

رمضان عبدالرازق: مروجو الشائعات والإرهابيون ملعونون بنص القرآن

الخميس 21/مايو/2020 - 08:14 م
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت
قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، أن مروجي الشائعات والإرهابيين ملعونون بنص قرآني، مستشهدا بقول الله تعالى: ( لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا).

وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن المرجفين هم مروجوا الشائعات، متابعًا:" أي شخص يروج شائعة أو يشير بوست لا أساس ولا صحة له له يعتبر "مرجف".

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشائعات موجودة منذ عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ونزول القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه فى حال وجود السوشيال ميديا فى ذاك الزمان لم يكن يختلف الأمر كثيرا.


وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "أنا بقول لأي مسئول فى البلد، النبى محمد صلى الله عليه وسلم، طالته الأخبار الكاذبة، ولو صاحب المرء جبريل، لم يسلم العرض من قال وقيل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان عبدالرازق: المريض بالبرد لا يذهب إلى المسجد وله الأجر كاملا.. فيديو

3 آفات منتشرة بين الناس حذرنا الرسول منها

كبار العلماء: يجب الالتزام بالحظر ووقف التجمع حتى لو للصلاة .. يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها مقدما على موعد استحقاقها

خالد الجندي: الجميع معرض للابتلاء وكل مصيبة من عند الله لها حكمة.. فيديو

خالد الجندى للمسئولين: النبي محمد لم يسلم من الشائعات.. فيديو

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير .. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا اليوم

إحنا 71 ألف حالة وهنوصل 100 ألف آخر الشهر.. ما السيناريو الافتراضي لـ مواجهة كورونا؟

منتقدا استئناف الدوري.. ماجد سامي: ماذا لو أصيب محمود الخطيب بالكورونا ؟

دماء على ملابس بائعة المناديل.. تفاصيل اغتصاب طفلة بطريق العين السخنة.. صور

في يوم زفافها.. عروس تجد نفسها في منافسة مع والدتها على لقب "صاحبة أجمل فستان زفاف"

حكم إخراج الزكاة للابن المتزوج.. تعرف على رأي الإفتاء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان العيد.. أهم الخطوات لتجميل الأظافر دون مركز تجميل

تقوي المناعة.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأكلة يوميًا

في يوم زفافها.. عروس تجد نفسها في منافسة مع والدتها على لقب "صاحبة أجمل فستان زفاف"