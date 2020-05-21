AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد التحذيرات من الحلقة 28.. كيف تتجاوز الأثر النفسي لمسلسل الاختيار وتأثيره على أهالي الشهداء

الخميس 21/مايو/2020 - 09:09 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
ينتظر كثير من المشاهدين حلقة اليوم من مسلسل الاختيار التي تجسد قصة حياة الشهيد أحمد المنسي وتعرض حلقة اليوم استشهاده الذي هز قلوب الكثير، وأكد الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية أن هذه الأعمال الدرامية لها تأثير نفسي كبير وأنها تجسد الحفاظ علي الوطن من الجيش والشرطة.

كما أنها تزرع عند الناس حب الوطن والحفاظ علي البلد ومعني تضحيات بالنفس مقابل الحفاظ علي أرضنا ومقاومة الإرهاب.

تأثير  الأعمال الرامية علي أسر الشهداء  تذكرهم بمرارة الوجع والفقدان لكن يتوارد بداخلهم نوع من أنواع الفخر والاعتزاز علي تقديم أبنائهم كأبطال وشهداء للحفاظ علي هذه البلد، كما يعطي درسا لنا أنهم يقومون بدور كبير لاستقرار المصريين وكرامة هذه الدولة.

كما يعطي درسا لأولادنا عن التضحية والحفاظ علي الوطن والتضحية بالروح وتقوية الانتماء للبلد، كما يؤثر ذلك علي أهل الشهداء بنوع من الفخر والعزة وتقديم روحهم من أجل الدولة. 

وقد تكون المشاهد صادمة وموجعة وتحتاج إلى سند واحتواء حتي يتسبب بثبات انفعالي أمام الأعمال الدرامية، وقد يسبب ذلك أحيانا نوعا من الحزن والعزلة ولكنها تزرع في الأجيال القادمة حب الوطن ومعرفة قيمة تراب بلدنا وأن تكون هذه الأعمال قدوة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة الشهيد أحمد منسي: متشوقين لمشاهدة مسلسل الاختيار بفارغ الصبر

وكيل قيم البرلمان: تجسيد شخصية المنسي في مسلسل الاختيار أعاد للدراما المصرية مكانتها المرموقة

والدة الشهيد الرائد محمد صلاح: ابني مثال للضابط المتدين الخلوق.. فيديو

قيادي بالمؤتمر يطالب بتدريس قصص الشهداء بالمدارس ويشيد بمسلسل "الاختيار"

د. أحمد صيام يكتب: حروب الجيل الرابع ومعركة الوعي (13)

مسلسل الاختيار الحلقة 10.. أحمد المنسي يلقن هشام عشماوي درسًا عن المشايخ

ترشيحاتنا

الانخفاض مستمر.. الإمارات تسجل 894 إصابة جديدة بـ كورونا و4 وفيات

اليمن يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الوفيات لـ 33

لم يستضف أحدًا.. رامز جلال يكشف مفاجآت عن الأدوات المستخدمة في مقلبه.. فيديو

دماء على ملابس بائعة المناديل.. تفاصيل اغتصاب طفلة بطريق العين السخنة.. صور

نشرة الصحة والمرأة.. حفظ الكحول الإيثيلي بطريقة خاطئة يسبب كارثة.. 16 فائدة غير متوقعة للترمس

ماذا قال البابا تواضروس للرئيس السيسي خلال تفقده كاتدرائية بشاير الخير 3

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري من طائرتها الخاصة

بعد التحذيرات من الحلقة 28.. كيف تتجاوز الأثر النفسي لمسلسل الاختيار وتأثيره على أهالي الشهداء

لن تتوقع.. زيت الأفوكادو يساعد على خسارة الوزن بشكل هائل