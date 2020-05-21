بعد التحذيرات من الحلقة 28.. كيف تتجاوز الأثر النفسي لمسلسل الاختيار وتأثيره على أهالي الشهداء

الدرامية لها تأثير نفسي كبير وأنها تجسد الحفاظ علي الوطن من الجيش والشرطة. ينتظر كثير من المشاهدين حلقة اليوم من مسلسل الاختيار التي تجسد قصة حياة الشهيد أحمد المنسي وتعرض حلقة اليوم استشهاده الذي هز قلوب الكثير، وأكد الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية أن هذه الأعمال





كما أنها تزرع عند الناس حب الوطن والحفاظ علي البلد ومعني تضحيات بالنفس مقابل الحفاظ علي أرضنا ومقاومة الإرهاب.





تأثير الأعمال الرامية علي أسر الشهداء تذكرهم بمرارة الوجع والفقدان لكن يتوارد بداخلهم نوع من أنواع الفخر والاعتزاز علي تقديم أبنائهم كأبطال وشهداء للحفاظ علي هذه البلد، كما يعطي درسا لنا أنهم يقومون بدور كبير لاستقرار المصريين وكرامة هذه الدولة.

كما يعطي درسا لأولادنا عن التضحية والحفاظ علي الوطن والتضحية بالروح وتقوية الانتماء للبلد، كما يؤثر ذلك علي أهل الشهداء بنوع من الفخر والعزة وتقديم روحهم من أجل الدولة.





وقد تكون المشاهد صادمة وموجعة وتحتاج إلى سند واحتواء حتي يتسبب بثبات انفعالي أمام الأعمال الدرامية، وقد يسبب ذلك أحيانا نوعا من الحزن والعزلة ولكنها تزرع في الأجيال القادمة حب الوطن ومعرفة قيمة تراب بلدنا وأن تكون هذه الأعمال قدوة.