AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رفع درجة الاستعداد بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحى بإجازة عيد الفطر

الخميس 21/مايو/2020 - 09:32 م
رفع درجة الاستعداد
رفع درجة الاستعداد بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحى
Advertisements
محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى بنى سويف ، أنه تم رفع درجة الاستعداد لحالة الطوارئ والاستعداد القصوى بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف ، تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.


وذلك ضمن خطة محكمة تحت إشراف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية بالمحافظة خصوصا المنظومة الصحية .


وأشار الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي الي أنه سيتم التنسيق مع غرفة الطوارئ بالهيئة العامة للتأمين الصحى بناء علي تعليمات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة .


وذلك بالتزامن مع التنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة وإدارة الطوارئ بمديرية الصحة ، لرصد أي قصور في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير البدائل والحلول، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا .


وكلف الدكتور حسن محمود سليمان لجان المرور من مختلف الإدارات بالفرع بمتابعة العمل على مدار الساعة بالمستشفي بالمرور اليومى لتذليل أي عقبات .


وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام مستشفى التأمين الصحى بنى سويف  برفع حالة الاستعداد القصوي ، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية وتواجد  الأطقم الطبية والتمريض على مدار الساعة، بحيث تنتظم الخدمة الصحية بشكل جيد، لا سيما وأن المنظومة الصحية تواصل الليل بالنهار في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملات تموينية وتوافر المستلزمات الطبية.. محافظ بني سويف يكشف تفاصيل استعدادات استقبال عيد الفطر

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يجتمع مع اللجنة المكلفة لاستعادة لقب نادي القرن من الأهلي

تعرف على سبب تراجع رامز جلال عن عرض حلقة عبد الباسط حمودة

لن تتوقع.. زيت الأفوكادو يساعد على خسارة الوزن بشكل هائل

أحمد موسى: تغطية سندات مصر الدولية بطلبات فاقت الـ ١٩ مليار دولار إنجاز عالمى فى وقت عصيب

تحرك برلمانى عاجل لوقف إعلان مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق

فتاة التيك توك.. تجديد حبس اليوتيوبر حنين حسام صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها في أغنية وده مين.. الطفلة حلا هيثم تكشف تفاصيل الإعلان لـ صدى البلد.. فيديو

شاهد.. طفل مولود في الشهر الخامس يتحدى التوقعات| صور

مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يوضح حقيقة انتقال كورونا عبر الأسطح الملوثة