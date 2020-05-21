رفع درجة الاستعداد بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحى بإجازة عيد الفطر

أعلن الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحى بنى سويف ، أنه تم رفع درجة الاستعداد لحالة الطوارئ والاستعداد القصوى بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف ، تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.









وذلك ضمن خطة محكمة تحت إشراف الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية بالمحافظة خصوصا المنظومة الصحية .









وأشار الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام فرع بنى سويف للتأمين الصحي الي أنه سيتم التنسيق مع غرفة الطوارئ بالهيئة العامة للتأمين الصحى بناء علي تعليمات الدكتور محمد ضاحى رئيس مجلس الإدارة .









وذلك بالتزامن مع التنسيق المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة وإدارة الطوارئ بمديرية الصحة ، لرصد أي قصور في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير البدائل والحلول، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا









وكلف الدكتور حسن محمود سليمان لجان المرور من مختلف الإدارات بالفرع بمتابعة العمل على مدار الساعة بالمستشفي بالمرور اليومى لتذليل أي عقبات .







