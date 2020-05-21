اندلاع حريق هائل بمصنع مكرونه بمنطقة سيجر بـ طنطا .. صور

شهدت منطقة سيجر في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، مساء اليوم الخميس، حريقا هائلا بمصنع مكرونة مغلق مكون من دور واحد وأتي الحريق علي محتويات المصنع بالكامل.





كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع مكرونة مغلق.





علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع الحريق وتم الدفع بــ ٤ سيارات إطفاء، و٣ سيارات اسعاف، لمحاولة السيطرة علي الحريق قبل انتقاله للمنازل المجاورة.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.