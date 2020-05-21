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فن

خالد النبوي يشارك جمهوره بصورة جديدة

الخميس 21/مايو/2020 - 10:38 م
خالد النبوى
خالد النبوى
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محمد بدران
شارك الفنان خالد النبوي بصورة من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وظهر خالد النبوى بإطلالة كاجوال أنيقة نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال خالد النبوي مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على.

عُرضت الحلقة 27 من مسلسل لما كنا صغيرين بطولة الفنانة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

وشهدت احداث الحلقة خروج "يحيى" من السجن وتهديده ل"ياسين" باسترجاع طليقته وبعد مغادرته يرسل له رسالة يخبره ان شقيقه "حسن" يحب "دنيا"

ويتهجم "يحيى" على "دنيا" فى منزلها ويطلب منها الطلاق من "ياسين" وتطرده ويذهب "ياسين" الى "حسن" ويخبره عن حقيقة مشاعره تجاه نهى ويخبره بالحقيقة.

ثم يسأل "ياسين" دنيا لماذا لم تخبره  بحقيقة مشاهر حسن تجاهاه وتفاجئهما الشرطة بامر ضبط واحضار دنيا.

بالتحقيق تتكشف محادثة بين نهى ودنيا تهددها فيها نهى بالابلاغ عنها لأنها قتلت والدها والنيابة تؤكد ذلك وتعترف دنيا بقتل والدها للدفاع عن امها.


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🙋🏻‍♂️🙏❤️

A post shared by Khaled El Nabawy (@khaledelnabawyofficial) on

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