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فن

محمد رياض بعد عرض الاختيار.. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة

الخميس 21/مايو/2020 - 11:08 م
احمد منسى
احمد منسى
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محمد بدران
أشاد الفنان محمد رياض بحلقة الاختيار التى تم عرضها اليوم والتي استشهد فيها العقيد احمد صابر منسي. 


ونشر محمد رياض صورة للشهيد العقيد احمد المنسي من خلال حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق قائلًا: "وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة". 




وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاة العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام عشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏


ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 


ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.


وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبلية في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 


ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما. 





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