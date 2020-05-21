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رياضة

العين الإماراتي يصدم الأهلي ويقدم عرضًا بـ مليون و200 ألف دولار لـ باهر .. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 11:26 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
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عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي ابراهيم فايق حقيقة تواجد عرض مغر من نادي العين الإماراتي، لصالح باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي.


وقال فايق خلال تصريحاته في برنامج جمهور الثالثة، المذاع على فضائية اون تايم سبورت 2، أن نادي العين الإماراتي قدم عرضا للإسماعيلي في ضم باهر المحمدي بقيمة مليون و 200 ألف دولار.


وأضاف فايق، أن الإسماعيلي وضع عقدة كبيرة لضم اللاعب وهي انتقاله للعين لابد أن يكون على سبيل الإعارة فقط ولمدة عام ثم النظر في تجديده.


وتابع:" المحمدي غير راض عن هذا الأمر ويريد أن يتم بيعه بشكل نهائي لنادي العين.

وأتم:" الاسماعيلي يخشى أن ينتقل اللاعب الى العين الإماراتي ثم الانتقال الى الأهلي ويضع الدراويش في موقف محرج.

وأشار فايق الى أن، باهر المحمدي غير راض عن عقده مع الإسماعيلي  ويريد أن يتم تقديره بشكل جيد والاسماعيلي لن يصل عرضه لأفضل ما يكون للاعب.
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