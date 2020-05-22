رفض أن يكون ملك السودان.. من هو السيد الميرغني صاحب أشهر شوارع مصر الجديدة

من أكبر شوارع مصر الجديدة بالقاهرة ، يكاد يعرفه كل سكان العاصمة والملايين من خارجها .. إنه شارع السيد الميرغني أو شارع الميرغني كما يطلق عليه.





سمي الشارع العريق باسم الميرغني نسبة إلى نضال وكفاح السيد علي الميرغني الزعيم الديني والسياسي السوداني وهو من مواليد عام 1873.





ويعتبر الميرغني من نسل أسرة الميرغنية المعروفة في السودان، فهي واحدة من العائلات التي عنيت بنشر الإسلام.





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السيد علي الميرغنى ولد في جزيرة ساوي بديار الشايقية بالسودان ومنها انتقل الى مدينة كسلا ثم خرج إلى مدينة سواكن مع أسرته بعد حصار الأنصار لكسلا، ودرس العلوم الإسلامية على يد عمه السيد تاج السر الميرغني.





السيد.الميرغني عاش لفترة بمصر وفي عام 1901عاد للسودان عن طريق سواكن ومنها إلى كسلا، وساهم في نشر الإسلام.





التحق الميرغني بالأزهر الشريف في مصر ليتلقى تعليمه، ثم عمل على معارضة "المهدية" مع عدد من الضباط والتجار السودانين.





بعد ذلك انتخب لرئاسة حزب الأشقاء الذي كان يدعو إلى الاتحاد مع مصر ورفض السيد الميرغني عروضًا من بريطانيا ليكون ملك السودان، ورفض عرض آخر بأن يكون رئيس اتحاد مصر والسودان قبل انفصالهم ليضرب اروع مثال في الوطنية العربية.