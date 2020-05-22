أهم الأخبار ..الخارجية تعلن استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة شرط الجدية.. وزوجة المنسي فخورة بمسلسل الاختيار

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

الخارجية: مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة بشرط الجدية



أعربت جمهورية مصر العربية عن استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية حول سد النهضة، والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده، بدعوة رئيس الوزراء السوداني د.عبد الله حمدوك، مؤكدةً على أهمية أن يكون ...للمزيد اضغط هنا

عداد كورونا.. الصحة: تسجيل 15003 إصابات.. 4217 شفاء.. و 696 وفاة



أعلنت وزارة الصحة تفاصيل الإصابات الجديدة بكورونا .. للمزيد اضغط هنا

زوجة الشهيد المنسي: أشكر المشاركين في مسلسل الاختيار وفخورة بصناع العمل



قالت منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، إنها كل يوم تزداد فخرا، ...للمزيد اضغط هنا

ملحمة البرث حديث السوشيال ميديا.. استشهاد المنسي في الاختيار

تفاعل المصريون بشكل كبير مع أحداث حلقة ملحمة البرث من مسلسل الاختيار .. للمزيد اضغط هنا



مصدر طبي: قرار تجهيز المستشفيات لفحص حالات كورونا له تبعاته وإجراءاته

اعلنت وزارة الصحة قبل أيام بدء تحويل ٢٣٠ مستشفى إلى مستشفيات عزل .. للمزيد اضغط هنا



10 آلاف جنيه وفيديوهات جنسية.. سما المصرى تكشف خلافاتها مع ريهام سعيد .. نص التحقيق الكامل





كشفت التحقيقات والتحريات فى واقعة القاء القبض على الفنانة الاستعراضية سما المصرى المتهمة بالتحريض على الفسق. للمزيد اضغط هنا





رعب فى قطر.. الكورونا يهدد إقامة كأس العالم 2022





أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن منظمي مونديال قطر 2022 بدءوا يشعرون بالقلق من عدم قدرة العديد من المشجعين على تحمل تكاليف السفر.. للمزيد اضغط هنا



