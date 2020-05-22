صندوق التضامن الإفريقي يطلق آلية لمواجهة فيروس كورونا

أعلن صندوق الضمان الإفريقي أنه أطلق آلية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بهدف تمكين المؤسسات المالية الإفريقية من إعادة هيكلة قروضها التي أصبحت أقل أداء بسبب الجائحة.





وأفاد بيان للصندوق أن "هذه الآلية تستند إلى ضرورة وضع حلول تجارية، علاوة على الإجراءات التنظيمية المنفذة حتى الآن من قبل المصارف المركزية وحكومات القارة الإفريقية".





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كما نقل البيان عن مدير عام صندوق الضمان الإفريقي فيليكس بيكبو القول: إن "انعكاسات جائحة كوفيد 19 ستواصل التسبب في انعكاسات سلبية متنامية على الشركات الصغرى والمتوسطة في إفريقيا، سواء من حيث معروض القروض أو الطلب".



