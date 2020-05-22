طرق سحرية لتزيل خدوش زجاج السيارة

لا توجد سيارة مستعملة تخلو من خدوش الزجاج خصوصا الزجاج الامامي لأنه أول ما يقابل الحصى والرمال المتطايرة علي الطريق خصوصا الرمال الضغيرة المتساقطة من سيارات النقل الثقيل و هذة الخدوش تكون مصدر ازعاج كثير من قائدي السيارات إلا أن هذه العيوب لا بد من معالجتها لأنها يمكن أن تسبب لك بحوادث سير خصوصًا في فترة الليل





و في هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع كيفية معالجة خدوش زجاج السيارة و هما نوعان خدوش عميقة و خدوش خفيفة .





1-الخدوش العميقة



يجب عليك ان تستخدم أكسيد السيريوم في عملية الاصلاح وهو يستخدم أساسا في صناعة السيراميك والمجوهرات، ونضيف الماء عليه لبناء شبه عجينة متماسكة، ونضعها في منطقة الخدش ثم قم بتلميع المنطقة، سيبدو الزجاج بعدها نظيفًا خال من الخدوش ويوفر رؤية واضحة أثناء القيادة و يقوم بحل هذة المشكلة.

2-الخدوش الخفيفةتوجد طريقة سهلة لمعالجة الخدوش الخفيفة بإستخدام مزيل الخدوش أو ما يعرف بالأكريليك والقيام بملء الفراغ أو الشق في الزجاج، ومن خلال قماش من المايكروفايبر الرطب يتم فركه، بعدها سوف تبدو شفافة عندما تصبح جافة وسوف يتم إخفاء الضرر مع الطبقة الواقية و يصبح الزجاج نضيف .و يوجد حل اخر في حالة عدم وجود تلك المادة الكيميائية، يمكنك استخدام منتج فرك الزجاج، وذلك بصب السائل عليه ثم لف يدك بمنشفة ميكروفايبر رطبة، وقم بفرك المنطقة التالفة و سيتم حل المشكلة ايضا .