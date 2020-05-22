الصين: حققنا نجاحات إستراتيجية في مواجهة كورونا

أكد رئيس الحكومة الصينية، لي كي تشيانج، اليوم الجمعة، أن بلاده حققت نجاحات استراتيجية كبيرة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال تشانج في تصريحات نقلتها وكالة "شينخوا" الصينية: "الشعب الصيني بقى متحدًا خلال فترة شديدة الصعوبة، وأقام حائطًا عظيمًا من التضامن".
وأضاف: "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد، لكننا حققنا انتصارًا حاسمًا في الدفاع عن مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان"، اللتين فُرض على سكانهما حجر صحي لمدة شهرين ونصف شهر.
وبعد إغلاق البلاد، أواخر يناير، ردًا على تفشي الوباء، استطاعت بكين الحد بشكل كبير من عدد الإصابات بفيروس كورونا، التي انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة، لتسجل البلاد عددا قليلا من الحالات الجديدة في اليوم.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر بين الصين والولايات المتحدة على خلفية جائحة كورونا، حيث هددت بكين برد قوي على واشنطن إذا أقر الكونجرس الأمريكي تشريعًا يفرض عقوبات على الصين، استنادا إلى اتهامات للصين بالتسبب في تفشي كورونا.