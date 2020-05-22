الصين: حققنا نجاحات إستراتيجية في مواجهة كورونا

أكد رئيس الحكومة الصينية، لي كي تشيانج، اليوم الجمعة، أن بلاده حققت نجاحات استراتيجية كبيرة في مواجهة ت فشي فيروس كورونا المستجد.





وقال تشانج في تصريحات نقلتها وكالة "شينخوا" الصينية: "الشعب الصيني بقى متحدًا خلال فترة شديدة الصعوبة، وأقام حائطًا عظيمًا من التضامن".





وأضاف: "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد، لكننا حققنا انتصارًا حاسمًا في الدفاع عن مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان" ، اللتين فُرض على سكانهما حجر صحي لمدة شهرين ونصف شهر.





وبعد إغلاق البلاد، أواخر يناير، ردًا على تفشي الوباء، استطاعت بكين الحد بشكل كبير من عدد الإصابات بفيروس كورونا ، التي انخفضت خلال الأسابيع الأخيرة، لتسجل البلاد عددا قليلا من الحالات الجديدة في اليوم.



