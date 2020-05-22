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أخبار البلد

لو مسافر قبل العيد.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الجمعة

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:06 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب

تنطلق رحلات السكة الحديد، اليوم الجمعة، في جميع محافظات مصر وذلك بعد أن كثف هيئة السكة الحديد خلال الأسبوع الحالي مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة لمحافظات الصعيد والعكس، لتخفيف الزحام في العربات، خاصة مع اقتراب عيد الفطر بإضافة 14 قطار .


تضم مواعيد القطارات التي أعلنت هيئة السكة الحديد، تشغيلها القطارات المكيفة والمميزة، والمختلطة التي تم تيسريها على خطوط الضواحي، المرتبطة بالقاهرة.


 وننشر مواعيد القطارات المتجهة للمحافظات.



تضم قائمة القطارات  عددا من القطارات المكيفة منها 906، و900، و904، من القاهرة إلي للإسكندرية.


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مواعيد قطارات الصعيد

تضم قائمة القطارات المتجهة لمحافظات الصعيد:” 1982 – مكيف من أسيوط لأسوان

و160 – مميز القاهرة حتى أسيوط، و 1160 – مميز من أسيوط وحتى محطة الأقصر.

تشمل القائمة أيضا :” 986 – من القاهرة وحتى أسيوط، و1986 – مكيف من أسيوط وحتى الأقصر،

و166 – مميز من المنيا وحتى سوهاج.

وتضم قطارات الصعيد، 990 – مكيف من القاهرة وحتى محطة سكة حديد المنيا.

و80 – مميز القاهرة نجع حمادي، 1171 – مكيف من أسيوط للقاهرة، و 1170 – مكيف من القاهرة إلى أسيوط.

ومن القطارات أيضا، 1186 – مميز من القاهرة إلى أسيوط، و 1185 – مميز من سوهاج للقاهرة.

و 87 – نوم من أسوان للقاهرة، و86 – نوم من القاهرة حتى محطة أسوان.

و قطارات الوجه القبلي تشمل، 1163 – مميز من نجع حمادي للقاهرة، و81 مميز من أسوان حتى أسيوط، و 1081 – مميز من أسيوط للقاهرة.

مواعيد قطارات الإسكندرية

تضم الرحلات المتجهة لمحافظة الإسكندرية عددا كبيرا من القطارات وهي :” 1205 – مختلط من القاهرة حتى مرسى مطروح.


و 903 – مكيف من القاهرة للإسكندرية، و7 – مميز من القاهرة لنفس المحافظة.


وتضم ” 905 – مكيف من القاهرة للإسكندرية، و 901 – مكيف.


و909 مكيف من القاهرة حتى محطة سكة حديد الإسكندرية.


وتشمل :” 11 – مميز و15 – مميز و133 – مميز من القاهرة للإسكندرية”.


ومن القطارات المكيفة المتجهة للإسكندرية :” 923 – مكيف، و 915 – مكيف، و2001 – مكيف، و 917 – مكيف، و 912 – مكيف.


وتنطلق هذه القطارات من القاهرة حتى مدينة الإسكندرية خلال الفترة من الساعة 6:00 وحتى الثامنة مساء.


مواعيد القطارات المميزة

توفر هيئة السكة الحديد، عدد من القطارات على خطوط شبكة الهيئة الرابطة محافظات الوجه البحري، بالقاهرة والعكس.


قطار رقم 1921- مكيف من القاهرة إلى محطة طنطا، ويقوم الساعة 18:00.


قطار رقم 859 – ركاب من منوف حتى محطة كفر الزيات، ويقوم الساعة 18:10.


قطار رقم 623- ركاب، من محطة بنها إلى منوف، ويقوم الساعة 18:45.


قطار رقم 243 – ركاب من طنطا حتى محطة الزقازيق، ويقوم الساعة 17:30.


قطار رقم 557 – ركاب، من القاهرة حتى محطة منوف، ويقوم الساعة 17:00.


قطار رقم 525 ركاب من القاهرة، حتى محطة القناطر الخيرية، وينطلق الساعة 17:45.


قطار رقم 558 – ركاب من منوف حتى القاهرة، ويقوم الساعة 7:00.


قطار رقم 689 – ركاب، من القاهرة حتى مديرية التحرير، ويقوم الساعة 17:30.


قطار رقم 691 – ركاب من القاهرة حتى محطة وردان، ويتحرك الساعة 17:30.

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