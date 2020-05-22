لو مسافر قبل العيد.. تعرف على مواعيد القطارات اليوم الجمعة

اقرأ أيضا

وزير النقل: إجراء 497 عمرة عمومية واسمية للجرارات خلال 2019

كل المواصلات بتذكرة موحدة.. عشر معلومات عن كارت النقل الذكي لوزارة النقل





مواعيد قطارات الصعيد

تضم قائمة القطارات المتجهة لمحافظات الصعيد:” 1982 – مكيف من أسيوط لأسوان

و160 – مميز القاهرة حتى أسيوط، و 1160 – مميز من أسيوط وحتى محطة الأقصر.

تشمل القائمة أيضا :” 986 – من القاهرة وحتى أسيوط، و1986 – مكيف من أسيوط وحتى الأقصر،

و166 – مميز من المنيا وحتى سوهاج.

وتضم قطارات الصعيد، 990 – مكيف من القاهرة وحتى محطة سكة حديد المنيا.

و80 – مميز القاهرة نجع حمادي، 1171 – مكيف من أسيوط للقاهرة، و 1170 – مكيف من القاهرة إلى أسيوط.

ومن القطارات أيضا، 1186 – مميز من القاهرة إلى أسيوط، و 1185 – مميز من سوهاج للقاهرة.

و 87 – نوم من أسوان للقاهرة، و86 – نوم من القاهرة حتى محطة أسوان.

و قطارات الوجه القبلي تشمل، 1163 – مميز من نجع حمادي للقاهرة، و81 مميز من أسوان حتى أسيوط، و 1081 – مميز من أسيوط للقاهرة.

مواعيد قطارات الإسكندرية

تضم الرحلات المتجهة لمحافظة الإسكندرية عددا كبيرا من القطارات وهي :” 1205 – مختلط من القاهرة حتى مرسى مطروح.





و 903 – مكيف من القاهرة للإسكندرية، و7 – مميز من القاهرة لنفس المحافظة.





وتضم ” 905 – مكيف من القاهرة للإسكندرية، و 901 – مكيف.





و909 مكيف من القاهرة حتى محطة سكة حديد الإسكندرية.





وتشمل :” 11 – مميز و15 – مميز و133 – مميز من القاهرة للإسكندرية”.





ومن القطارات المكيفة المتجهة للإسكندرية :” 923 – مكيف، و 915 – مكيف، و2001 – مكيف، و 917 – مكيف، و 912 – مكيف.





وتنطلق هذه القطارات من القاهرة حتى مدينة الإسكندرية خلال الفترة من الساعة 6:00 وحتى الثامنة مساء.





مواعيد القطارات المميزة

توفر هيئة السكة الحديد، عدد من القطارات على خطوط شبكة الهيئة الرابطة محافظات الوجه البحري، بالقاهرة والعكس.





قطار رقم 1921- مكيف من القاهرة إلى محطة طنطا، ويقوم الساعة 18:00.





قطار رقم 859 – ركاب من منوف حتى محطة كفر الزيات، ويقوم الساعة 18:10.





قطار رقم 623- ركاب، من محطة بنها إلى منوف، ويقوم الساعة 18:45.





قطار رقم 243 – ركاب من طنطا حتى محطة الزقازيق، ويقوم الساعة 17:30.





قطار رقم 557 – ركاب، من القاهرة حتى محطة منوف، ويقوم الساعة 17:00.





قطار رقم 525 ركاب من القاهرة، حتى محطة القناطر الخيرية، وينطلق الساعة 17:45.





قطار رقم 558 – ركاب من منوف حتى القاهرة، ويقوم الساعة 7:00.





قطار رقم 689 – ركاب، من القاهرة حتى مديرية التحرير، ويقوم الساعة 17:30.



