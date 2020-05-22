بكلمات مؤثرة وتوجع القلب أرملة الشهيد خالد مغربي "دبابة" تتحدث عنه

قالت رضوى، أرملة الشهيد خالد مغربي "دبالة" إن زوجها الشهيد البطل استشهد بعد زواجهما بفترة قليلة.

وأضافت، أرملة الشهيد خالد مغربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دى ام سي، تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن الشهيد كان يعلم أنها حامل، ولكن لم يعلم مافى بطنها، مؤكدة أن البطل أستشهد وهى حامل فى الشهر الثالث.

وأشارت ، أرملة الشهيد خالد مغربي، الي إن الله رزقها بـ خالد آخر بعد استشهاد زوجها بـ 5 أشهر فقط، وأعربت عن سعادتها ببطولات زوجها.





وأوضحت ، أرملة الشهيد خالد مغربي، أنها شاهدت مسلسل الاختيار، وأن نجلها الصغير صاحب العامين و 5 أشهر، عندما سمع اسم والده فى التليفزيون قام مسرعًا وظل يغنى " خالد مغربي دبابة بطل واحنا جنبه غلابة".





ولفتت ، أرملة الشهيد خالد مغربي، إلى إنها كانت خائفة من حلقة أمس من مسلسل الاختيار، وكشفت أنها حاولت ألا تشاهد الحلقة لكن فى النهاية استمعت لها.







