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توك شو

جومانة ماهر: جموع الشعب العربى التفوا حول مشهد استشهاد البطل أحمد المنسى.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:57 ص
جومانة ماهر
جومانة ماهر
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شيرين عادل
قالت الإعلامية جومانة ماهر ، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر ، إن وعد الشهيد البطل أحمد المنسى لزملائه  قبل عملية استشهاده  كانت "  مش هتاخدوا حد مننا حى "   وذلك قبل عملية استشهاده فى كمين مربع البرث. 

وأكدت جومانة ماهر  خلال تقديمها برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن جموع الشعب المصرى والعربى كانوا ملتفين أمس الخميس حول مسلسل الاختيار  والذى عرض ملحمة استشهاد الشهيد البطل أحمد المنسى وزملائه من الجيش المصرى.

وأشارت  إلى أن  الشهيد البطل أحمد المنسى وزملاءه استشهدوا فى سبيل الله ليمنحوا الشعب المصرى العزة والكرامة،  لافتا إلى أن  الشعب المصرى كان متلهفا لرؤية ملحمة مربع البرث واسشهاد أبطالنا وملحمتهم البطولية بكل تفاصيلها. 

ولفتت جومانة ماهر ، إلى أن مشاهد  مسلسل  الاختيار" ليست من وحي المؤلف  ولكنها  توثق  الملحمة البطولية بكل تفاصيلها العظيمة . 

وتابعت  الإعلامية جومانة ماهر ، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، أن مشاهد ملحمة اسنشهاد البطل أحمد المنسى وزملائه نقلت جزء من حياة أبطال  رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه " خلقت جيل جديد  ناقم ورافض كل متطرف وإرهابى.



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