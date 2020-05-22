الصحف الإماراتية اليوم.. مصر توافق على استئناف مفاوضات سد النهضة.. الصين تعلن النصر على فيروس كورونا.. وإنتاج مليار جرعة من لقاح إكسفورد في سبتمبر

-أمريكا تعتزم الانسحاب من السماوات المفتوحة.. وتتهم روسيا بانتهاكها

-تونس تعيد فتح المساجد والمقاهي والفنادق في 4 يونيو

-الصين تعلن عن نجاح استراتيجي كبير ضد فيروس كورونا

- المسماري: التدخل التركي أفشل كل محاولات الحل السلمي في ليبيا





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على مستجدات فيروس كورونا "كوفيد-19".





في الشأن المصري، ذكرت صحيفة "البيان"، أن مصر أعلنت أمس الخميس موافقتها على استئناف التفاوض مع السودان وإثيبوبيا حول سد النهضة الاثيوبي.





وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر أعربت عن "استعدادها الدائم للانخراط في العملية التفاوضية والمشاركة في الاجتماع المُزمع عقده".





وكان السودان أعلن الخميس الاتفاق مع اثيوبيا على العودة برفقة مصر و"بأسرع فرصة ممكنة" إلى التفاوض حول سد النهضة الاثيوبي، وذلك بعد مباحثات بين رئيسي وزراء البلدين.





في الشأن العربي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن السلطات التونسية قررت إعادة فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي والمطاعم والفنادق في الرابع من يونيو بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقال وزراء المشاريع الكبرى لبنى الجريبي والداخلية هشام المشيشي والشؤون الدينية أحمد عظوم خلال مؤتمر صحافي مشترك إن هذا التاريخ يمكن تغييره إذا عاود الفيروس انتشاره في تونس.





وسيعاد فتح الفنادق والمطاعم المغلقة منذ 22 مارس، بنسبة 50 % من طاقتها الاستيعابية.





وأضاف الوزراء أنه من المقرر رفع كل تدابير الحجر في 14 يونيو، داعين مجددا إلى الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة.





ولا تزال التنقلات بين الولايات محظورة، وستبقى المدارس مغلقة حتى سبتمبر. وحدها فصول التحضير لامتحانات البكالوريا ستُستأنف في نهاية مايو لمدة شهر. كما ستتم إعادة فتح دور الحضانة في نهاية مايو.





ومن صحيفة "الخليج"، سلطت الضوء على تصريحات المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أمس الخميس، والتي قال فيها إن التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية ودعمها للتكفيرين والميليشيات منذ 2014 وحتى اليوم أفشل كل محاولات الوصول لحل سلمي سياسي للأزمة الليبية.





فيما وجه المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان وقبائل ليبيا نداء عاجلًا لكل الحكومات والشعوب العربية الإسلامية ولجامعة الدول العربية ولمجلس الأمن بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد التدخل التركي في شؤون ليبيا الداخلية.





وفي الشأن الدولي، نقلت صحيفة "البيان"، عن لجنة الصحة الوطنية بالصين قولها اليوم الجمعة، إنها سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، بعدما كانت قد سجلت حالتين يوم الأربعاء.





وذكرت اللجنة أن هناك 35 حالة جديدة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، ارتفاعا من 31 في اليوم السابق.





وبهذا يصل العدد الإجمالي للإصابات بكورونا في الصين حتى اليوم إلى 82971 إصابة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.





بينما نقلت صحيفة "الاتحاد"، قول رئيس الحكومة الصينية لي كي تشيانج في افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الجمعة، إن الصين حققت "إنجازات استراتيجية كبيرة" في ردها على تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر 2019 في ووهان .





وأضاف "في الوقت الحالي، لم ينته الوباء بعد"، مشددا على "المهمة الهائلة" التي لا يزال يتعين إنجازها في مواجهة العواقب الاقتصادية للفيروس.





ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، أفادت بأن الولايات المتحدة أعلنت أنها تنوي الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلدًا والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها، قائلة إن روسيا انتهكت بنود الاتفاقية مرارًا.





وقال مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية إن الانسحاب سيتم رسميًا في غضون ستة أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية.





في المقابل، أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تبلغها رسميًا بعد بانسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة، معربة عن خيبة أملها إزاء هذا القرار.





وذكرت صحيفة "الخليج"، أن شركة «أسترازينيكا» لصناعة الأدوية ستنتج مليار جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية مؤخرًا ضد فيروس كورونا المستجد





وأشارت الشركة إلى أنها تخطط لبدء توريده في سبتمبر المقبل.