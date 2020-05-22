شوشة: توافر الأدوية والمستلزمات بمستشفيات سيناء لمواجهة الاشتباه في كورونا

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن الأدوية والمستلزمات الطبية المتوفرة لمواجهة حالات الاشتباه بفيروس كورونا تكفى حتى 3 أشهر ، هذا إلي جانب توافر مستلزمات الوقاية الشخصية والمطهرات ومستلزمات غسيل الأيدى بالمستشفيات بكميات تكفى لمدة شهر .
وأشار اللواء شوشة إلى وجود مستشفى إحالة ببئر العبدالمركزي إلى جانب 3 أقسام عزل بمستشفيات : العريش العام والشيخ زويد المركزى ونخل المركزى باجمالى 126 سريرا ، 73 سريرا للعناية المركزة .. علاوة على أجهزة التنفس الصناعى بالعريش وبئر العبد ونخل .
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ولفت اللواء شوشة إلي أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه الإصابه بفيروس كورونا مع وجود خطة مكثفة للتدريب على أعمال مكافحة العدوى وخطة عزل المخالطين .
وأعلن المحافظ، أنه تم الاشتباه فى 27 حالة .. منها 12 حالة بمستشفى العريش العام و 14 حالة بمستشفى نخل المركزى وحالة واحدة بمستشفى نخل المركزى ..
وقد تم سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة .. حيث وردت العينات والتى تفيد سلبية جميع الحالات فيما عدا حالتين إيجابيتين بمستشفى بئر العبد .
وأشار اللواء شوشة إلى وجود مستشفى إحالة ببئر العبدالمركزي إلى جانب 3 أقسام عزل بمستشفيات : العريش العام والشيخ زويد المركزى ونخل المركزى باجمالى 126 سريرا ، 73 سريرا للعناية المركزة .. علاوة على أجهزة التنفس الصناعى بالعريش وبئر العبد ونخل .
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https://www.elbalad.news/4296445
ولفت اللواء شوشة إلي أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصى مع حالات الاشتباه الإصابه بفيروس كورونا مع وجود خطة مكثفة للتدريب على أعمال مكافحة العدوى وخطة عزل المخالطين .
وأعلن المحافظ، أنه تم الاشتباه فى 27 حالة .. منها 12 حالة بمستشفى العريش العام و 14 حالة بمستشفى نخل المركزى وحالة واحدة بمستشفى نخل المركزى ..
وقد تم سحب العينات اللازمة للتأكد من الإصابة بالفيروس معمليًا من عدمه وإرسال العينات إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة .. حيث وردت العينات والتى تفيد سلبية جميع الحالات فيما عدا حالتين إيجابيتين بمستشفى بئر العبد .