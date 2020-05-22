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مواجهات بين محتجين بلبنان والأمن بسبب فساد قطاع الكهرباء.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:26 م
احتجاجات ببيروت
احتجاجات ببيروت
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم، مواجهات بين قوى الأمن الداخلي في لبنان وعدد من المحتجين عقب دخولهم مبنى وزارة الطاقة والمياه في بيروت.

ودخلت مجموعة من المحتجين إلى وزارة الطاقة في إطار التحركات الاحتجاجية ضد الفساد في ملف الكهرباء وسط انتشار كثيف لقوات الأمن، حيث دارت مواجهات أثناء محاولة تفريق المحتجين الذين افترشوا الأرض.

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ورفع المحتجون شعارات "لا للتغطية على أي فاسد"، كما دعوا إلى "تحقيق شفاف حول فساد وهدر قطاع الكهرباء في لبنان".

وانطلقت الحركة الاحتجاجية في لبنان في ظل أزمة مالية واقتصادية خانقة شهدها لبنان، وتجددت بعد تخفيف قيود الحكومة في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكانت الحكومة اللبنانية قالت الثلاثاء الماضي، إنها ستفي بعقد لاستيراد الوقود من شركة "سوناطراك" الجزائرية المملوكة للدولة حتى نهاية العام بينما يستمر تحقيق بشأن وقود ملوث تم شحنه إلى لبنان، أو ما بات يعرف إعلاميا بقضية "الفيول المغشوش".
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