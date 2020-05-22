ضاحي خلفان: ابتليت الأمة العربية بتنظيم الإخوان الإرهابي

نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدات جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





ابتليت الأمة العربية بتنظيم الإخوان الذي يتكالب مع الخارج ضد الداخل فاللاوطنية في صميم عقيدته الماسخة وكتب ضاحي خلفان في تغريدة :





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وغرد ايضا : عندما اغرد عن خيانة الإخوان للأمة العربية اقدر عويل الاخونجية.





وكان قد أكد القائد العام السابق لشرطة دبي، على أنه يمكن لاردوغان ان يبسط نفوذه على بلد كقطر لكن يستحيل ان يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي. وقال: "انا واثق ان ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".





وقال خلفان: الحل الصحيح مغادرة المليشيات الداعشية وبسط نفوذ الدولة الليبية على اراضيها وتطهير الدولة من الارهابيين الذين لهم سجلات ارهاب .... ايعقل ان يستقدم حاكم جماعات ارهابية من دواعش لمحاربة اهله ..هذا هو خيار السراج..منطق عجيب ... لو كنت مكانه استقيل ولا اجلب دواعش في وطني.

ابتليت الأمة العربية بتنظيم الإخوان الذي يتكالب مع الخارج ضد الداخل فاللاوطنية في صميم عقيدته الماسخة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 22, 2020