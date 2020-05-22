أمن أسوان يضبط 672 هاربا من أحكام و 246 مخالفة مرورية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 672 حكم شملت ضبط 134 حكم حبس جزئى و 38 حكم حبس مستأنف و 349 أحكام غرامات و 148 أحكام المخالفات .





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وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 13 قضية تموينية شملت ضبط 4 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى ، و 7 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، بجانب 2 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .





كما أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو 246 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص ، وتحرير 39 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 45 مخالفة.





وتم تحرير 70 مخالفة غرامة ونش، وأسفرت أيضا عن تحرير 89 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.





وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة فقد تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة اول أسوان أسفر الفحص عن ضبط سائقين بحالة إيجابية لتعاطى المخدر ( حشيش وبانجو واقراص مخدرة ) .





وبالتوازى مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وإنتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.





كما جرى تنظيم الحملات المكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إستمرار الحملات الأمنية.



