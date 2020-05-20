ضبط 758 هاربًا من أحكام و 229 مخالفة مرورية بأسوان

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.

وفى مجال ضبط المواد والأقراص المخدرة تم ضبط 6 متهمين وبحوزتهم 5 أسلحة نارية وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 5 كيلو جرام .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 754 حكم شملت ضبط 162 حكم حبس جزئى و 21 حكم حبس مستأنف و 421 أحكام غرامات و 146 أحكام المخالفات .

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وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 26 قضية تموينية شملت ضبط 7 قضايا لبيع بأزيد من السعر الرسمى ، و 12 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، بجانب 6 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، بجانب قضية لسلع مجهولة المصدر .

وفى مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 229 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط سائقين تحت تأثير المخدر، بجانب ضبط مركبة توك توك بدون ترخيص ، و 36 مخالفة تجاوز السرعة ، و 43 مخالفة للتصالح الفورى ، و 60 مخالفة غرامة ونش ، و 87 مخالفة متنوعة .