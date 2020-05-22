لاعب بني سويف: رجعولنا الدورى بيوتنا اتخربت .. فيديو

علق حسام محمد البدرى ،ظهير أيسر نادي الألومنيوم ، وفريق بورتو السويس السابق ، وفريق بني سويف الحالي ، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، على مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والتالتة بسبب جائحة كرونا المستجد.
وقال "حسام البدرى" : فترة توقف الدورى "خربت بيوتنا كلنا "، حيث توقف مصدر دخل لاعبي كرة القدم الوحيد ،وأتجه اغلب اللاعبيين للاعمال الحرة لتوفير وتحسين الدخل المادي لهم .
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وأشار حسام البدرى بأنه واحد من هؤلاء اللاعبين الذي أتجه للعمل بمحل عصائر طبيعية لتوفير دخل مادي له ولأسرته .
وعلق "البدرى " علي قرار رئيس الوزراء بإمكانية عوده النشاط الرياضي ١٥ يونيو القادم ،تدريجيا بفتح الانديه ومراكز الشباب بشروط، قائلا: نتمنى من الله عودة النشاط سريعا مثلما ذكر رئيس الوزراء ، لأنه توقف مصدر رزقنا الوحيد ،وكذلك لاننا من اوائل الفرق المرشحة للصعود هذا الموسم للدورى الممتاز .