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رياضة

لاعب بني سويف: رجعولنا الدورى بيوتنا اتخربت .. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:46 م
حسام البدرى لاعب
حسام البدرى لاعب بنى سويف
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كتب: رباب الهوارى
علق حسام محمد البدرى ،ظهير أيسر نادي الألومنيوم ، وفريق بورتو السويس السابق ، وفريق بني سويف الحالي ، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، على مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والتالتة بسبب جائحة كرونا المستجد.

وقال "حسام البدرى" : فترة توقف الدورى "خربت بيوتنا كلنا "، حيث توقف مصدر دخل لاعبي كرة القدم الوحيد ،وأتجه اغلب اللاعبيين للاعمال الحرة لتوفير وتحسين الدخل المادي لهم .




وأشار حسام البدرى بأنه واحد من هؤلاء اللاعبين الذي أتجه للعمل بمحل عصائر طبيعية لتوفير دخل مادي له ولأسرته .



وعلق "البدرى  " علي قرار رئيس الوزراء بإمكانية عوده النشاط الرياضي ١٥ يونيو القادم ،تدريجيا بفتح الانديه ومراكز الشباب بشروط، قائلا: نتمنى من الله عودة النشاط سريعا مثلما ذكر رئيس الوزراء ، لأنه توقف مصدر رزقنا الوحيد ،وكذلك لاننا من اوائل الفرق المرشحة للصعود هذا الموسم للدورى الممتاز .
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