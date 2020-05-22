لاعب بني سويف: رجعولنا الدورى بيوتنا اتخربت .. فيديو

علق حسام محمد البدرى ،ظهير أيسر نادي الألومنيوم ، وفريق بورتو السويس السابق ، و فريق بني سويف الحالي ، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، على مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والتالتة بسبب جائحة كرونا المستجد.





وقال "حسام البدرى" : فترة توقف الدورى "خربت بيوتنا كلنا "، حيث توقف مصدر دخل لاعبي كرة القدم الوحيد ،وأتجه اغلب اللاعبيين للاعمال الحرة لتوفير وتحسين الدخل المادي لهم .

















وأشار حسام البدرى بأنه واحد من هؤلاء اللاعبين الذي أتجه للعمل بمحل عصائر طبيعية لتوفير دخل مادي له ولأسرته .











