بني سويف يتمسك بحلم الصعود للممتاز





وأضاف سليم انه مع أي قرار تأخذه الدوله ممثله في اتحاد الكرة المصري سواء بعودة النشاط واستكمال الدوري، أو الغائه هذا الموسم مشيرا الي أنه في حال الاستقرار علي إلغاء المنافسات خلال الموسم الحالي فإن نادي بني سويف يتمسك بحقوقه في الصعود للمتاز لأنه كان متصدرا لمجموعة الصعيد حتي ايقاف النشاط كموسم استثنائي مشابها لموسم 2012-2013 حينما تم تصعيد الأول والتاني من كل مجموعة والغي الهبوط عقب مذبحه بورسعيد .











وعلل سليم تمسكه بالصعود بخلاف تصدره للمجموعه بحرصه علي عدم إهدار ماتم إنفاقه علي رحله الفريق في هذا الموسم بخلاف ما بذله الجميع من جهد وعرق وتحقيقا لحلم الملايين من أهالي بني سويف بالصعود للمتاز بعد غياب اكثر من نصف قرن.









يذكر أن فريق بني سويف يحتل صدارة مجموعة الصعيد برصيد ٣٥ نقطة بفارق الأهداف عن فريق البنك الأهلي صاحب المركز الثانى .

صرح المحاسب علي سليم رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي والمشرف العام علي الكرة أنه يحترم قرارات الدولة إحتراما كاملا خاصة في ظل الجائحة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب منا جميعا الوقوف بجانب بعضنا البعض حتي تمر الأزمة.