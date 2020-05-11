بني سويف يتمسك بحلم الصعود للممتاز

صرح المحاسب علي سليم رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي والمشرف العام علي الكرة أنه يحترم قرارات الدولة إحتراما كاملا خاصة في ظل الجائحة التي تمر بها البلاد والتي تتطلب منا جميعا الوقوف بجانب بعضنا البعض حتي تمر الأزمة.
وأضاف سليم انه مع أي قرار تأخذه الدوله ممثله في اتحاد الكرة المصري سواء بعودة النشاط واستكمال الدوري، أو الغائه هذا الموسم مشيرا الي أنه في حال الاستقرار علي إلغاء المنافسات خلال الموسم الحالي فإن نادي بني سويف يتمسك بحقوقه في الصعود للمتاز لأنه كان متصدرا لمجموعة الصعيد حتي ايقاف النشاط كموسم استثنائي مشابها لموسم 2012-2013 حينما تم تصعيد الأول والتاني من كل مجموعة والغي الهبوط عقب مذبحه بورسعيد .
وعلل سليم تمسكه بالصعود بخلاف تصدره للمجموعه بحرصه علي عدم إهدار ماتم إنفاقه علي رحله الفريق في هذا الموسم بخلاف ما بذله الجميع من جهد وعرق وتحقيقا لحلم الملايين من أهالي بني سويف بالصعود للمتاز بعد غياب اكثر من نصف قرن.
يذكر أن فريق بني سويف يحتل صدارة مجموعة الصعيد برصيد ٣٥ نقطة بفارق الأهداف عن فريق البنك الأهلي صاحب المركز الثانى .