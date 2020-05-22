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استخدام خلايا جزعية جنينية لعلاج مولود يعاني من مرض بالكبد.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:24 م
علاج مولود
علاج مولود
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات ظهر من خلالها تمكن اطباء في اليابان من زرع خلايا كبد، مشتقة من خلايا جذعية جنينية لدى مولود جديد يعاني من مرض في الكبد، في سابقة عالمية قد تفتح الباب أمام خيارات جديدة في طب الأطفال.

 وكان الرضيع يعاني من مشكلة في دورة اليوريا، كانت تمنع الكبد من تفكيك الأمونيوم، وهو مادة سامة تتحول إلى يوريا لتخرج عبر المجاري البولية.

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وكان يبلغ يومه ستة أيام فقط وصغيرا جدا للخضوع لزرع كبد، وهي عملية جراحية كبيرة لا يوصى بها، قبل أن يصل وزن الطفل إلى ستة كيلوغرامات على الأقل، أي في سن ثلاثة إلى خمسة أشهر.

واختار الأطباء في المركز الوطني علاجا مرحليا لصحة الطفل ونموه في طوكيو، بانتظار أن ينمو بما يكفي للخضوع لعملية زرع كلاسيكية، وقاموا بضخ الأوعية الدموية في كبد الرضيع ب190 مليون خلية كبدية سليمة، ناجمة عن خلايا جذعية جنينية.

وبعد هذا العلاج لم تسجل زيادة في تركز الأمونيوم في الدم لدى الطفل، الذي خضع بعد ذلك لعملية زرع لجزء من الكبد أخذ من والده،؟ وتمكن من الخروج من المستشفى بعد ستة أشهر على ولادته.

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