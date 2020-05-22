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أخبار البلد

الصحة لأسر المخالطين: امنعوا الزيارات وابتعدوا عن غرف العزل

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ارشادات لباقي أفراد الاسرة المتواجدة مع حالة المصابين بفيروس كورونا المستجد اثناء العزل المنزلي.

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وجاءت الإرشادات كالتالي:


عدم التواجد في غرفة العزل.


في حالة ضرورة الاختلاط مع الشخص المعزول حافظ على مسافة 2 متر.

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استخدام غرفة نوم وحمام منفصل لباقي افراد الاسرة.

منع الزيارات تماما.

ارتداء كمامة في حالة الاختلاط مع الشخص المعزول ورميها في كيس مقفول .

غطي الفم والأنف بمنديل لو يكح او بتعطس والتخلص منها فورا في كيس مغلق.

غسل الأيدي بالماء والصابون، لمده 20 ثانية او نضعها بمطهر كحولي.

عدم لمس العين والأنف وبالايدي غير مغسولة.

عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، مثل الاطباق والاكواب و المناشف، وتنظيفها بالمياه والصابون.

تنظيف كل الأسطح المشتركه بينكم زي مقابض الأبواب والهواتف وغيرها

تأكد أن المساحات المشتركة في البيت تهويتها جيده.

الابتعاد عن الاختلاط والتجمعات الاماكن الزحمة على قدر المستطاع من البيت الا للضروره القصوى.

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