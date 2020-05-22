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رياضة

تأجيل عودة الدوري الإسباني إلى 19 يونيو

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أكدت إذاعة " كادينا كوبيه" الإسبانية، أن رابطة الليجا استقرت على عودة مسابقة الليجا يوم 19 يونيو المقبل بدلا من 12 يونيو.

وذكرت الإذاعة الإسبانية، أن رابطة الليجا استقرت على تأجيل مسابقة الدوري الإسباني لمدة أسبوع، لتنطلق 19 يونيو المقبل.

وأضافت الإذاعة الإسبانية، أن الهدف من تأجيل الدوري الإسباني، هو منح فرق الليجا الفرصة لاستعادة قدرتها البدنية ومستواها الفني.

وكانت رابطة الليجا، أعطت الضوء الأخضر لفرق الدوري الإسباني، مطلع الشهر الجارى، لاستئناف تدريباتها، استعدادا لاستكمال الدروي الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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